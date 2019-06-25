竹市首座社區公共托育家園 最快10月後上路

2019-06-25 19:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市第一座小型社區公共托育家園即將上路，地點就在全新蓋建的北區南勢社會福利館3樓，預計收12名0到2歲的嬰幼兒，除提供專業的嬰幼兒照護，更可讓父母較其他民間托嬰中心每月省3000元，市府社會處表示，首座社區公共托育家園已快完工，市府正進行委外招標作業，會以非營利為目的，提供嬰幼兒安全及價格合理的照護服務。

嬰幼兒受虐及民間托嬰中心超收事件頻傳，讓不少年輕父母擔心生小孩後的照顧問題，而新竹市號稱是最會生的兒童城市，至今沒有一個0到2歲的公共托育場域，市長林智堅上任後要求社會處規劃嬰幼兒公托中心，如今新竹市第一個社區公共托育家園即將落成，未來可照顧12名0到2歲的嬰幼兒，提供安全、專業及合理價格的嬰幼兒照顧服務。

市府社會處副處長魏幸雯說，位在北區南勢社會福利館3樓的首座社區公共托育家園，有36坪空間，可收12名0到2歲的嬰幼兒，提供專業、安全的照顧及簡單的生活學習課程，讓小小孩可在此平安健康長大。

魏幸雯說，一般民間托嬰中心教保員與嬰幼兒的比例是1:5、但公共托育小家園的比例是1:4，也就是會有3名專業教保員照顧12名嬰幼兒，而收費也會比民間托嬰中心合理，以目前竹市民間準公共托育中心的收費每月約1萬9000元到2萬元間，但可獲政府每月6000元補助來算，父母每月約需負擔1萬3000元到1萬4000元間，而竹市首座公共托育小家園的收費每月約1萬3000元，扣除3000元政府補助，約每月只需1萬元，較民間托嬰中心月省3000元。

魏幸雯說，竹市首座社區公共托育家園正進行最後內部裝潢，已辦理委外的上網招標，將會與全新的南勢社會福利館其中的北區親子館一起落成，預計10月後就可提供竹市首座零到兩歲公共托育家園的服務。

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