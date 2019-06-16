揭幕後遲遲未營運 新市公共托育家園因安檢延宕

2019-06-16 22:38

〔記者萬于甄／台南報導〕為減輕家長經濟負擔、提升生育率，南市府社會局去年底在新市三里活動中心揭幕社區公共托育家園，器材、設備等雖早已進駐，但民眾卻遲遲等不到公托營運，引起地方質疑。社會局指出，目前正申請消防安檢審核，已邀集相關單位會勘協調，預計今年8月可正式營運。

台南新市近年來因南科發展帶動人口成長，生育率也相當不錯，社會局去年在新市三里活動中心2樓設置社區公共托育家園，讓許多新手爸媽相當期待，但公托家園揭幕已將進半年，卻等不到正式營運的消息，讓家長也等出火氣，紛紛向區公所抱怨。

新市區長譚乃澄表示，公托家園一定會營運，只是因公托家園空間坪數約30坪，在消防安檢上要求較為嚴格，日前已重新送件正等待消防局會勘審核，公托家園委外作業都已完成，雖暫時無法營運，不過，只要通過消防安檢，就可以立即營運，為地方民眾服務。

新市區三里活動中心公共托育家園預計可照護12名寶寶，每個月費用約1萬元，相較私人托育中心收費便宜，可減輕不少新手爸媽的經濟負擔。社會局表示，新市區公托家園目前確實仍在消防安檢審核中，已經邀集相關單位召開協調會，最遲在8月1日以前可以正式營運。

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