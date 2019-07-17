紓解暑期機車考照潮 頭份8/14新增場次

2019-07-17 12:49

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕每年寒、暑假期間皆為機車考照旺季，立委徐志榮反映，苗栗縣頭份、竹南地區人口多，許多年輕學子要考照須至苗栗市，多有不便，交通部公路總局新竹監理所表示，預定8月14日於頭份永貞宮加開一場下鄉考照，但後續仍鼓勵汽車駕訓班成立重機考場，讓青少年們能接受完整學、術訓練後再上路，降低事故率。

徐志榮表示，頭份、竹南為苗栗第一、第三大城鎮，尤其暑假期間考機車駕照人數激增，許多人須遠道至苗栗市區的監理站考照，多有不便，因此情商監理站增加場次，現規劃於8月14日加開一場次，暫時紓解暑假考照需求，未來則希望於汽車駕訓班安排常態性考場。

新竹監理所駕管股長張武勇表示，增加下鄉場次只是權宜之計，根據交通部統計，每年車禍致傷亡案例中，多達六成為重型機車，顯見許多騎士對於防禦性駕駛、行徑技巧、內輪差視覺死角、道路法規等觀念仍然不足。

張武勇說，有別於民眾在下鄉練習場自主練習、1天考照即上路，交通部持續推動於汽車駕訓班增設機車考照課程，經由3天的學、術科訓練，讓每位騎士都能確實提升騎車技巧及行車安全觀念，盼藉此降低事故率。

張武勇指出，目前頭份、竹南地區已洽談3家汽車駕訓班承辦此業務，但業者因下鄉考照便民政策變相搶走考生而興致缺缺，公路總局規劃於桃竹苗地區釋出900名額，鼓勵至駕訓班考照將補助1000元，期限至11月22日。

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