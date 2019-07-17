韓國瑜上午沒防颱行程 陳其邁率團視察農業

2019-07-17 12:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕颱風丹娜絲來襲，高雄市長韓國瑜今天上午沒有安排防颱行程，但被網友譽為「真．高雄市長」的行政院副院長陳其邁擔心高雄災情，特地率團隊南下高雄美濃視察農業備災情形，並宣告前波豪雨造成的農損，行政院今將正式公告補助。

前波豪雨造成農損嚴重，以木瓜、西瓜等瓜果類最為嚴重，陳其邁表示，木瓜屬延遲性農損，通常要等到雨下完放晴後才會知道受損情況，以此次災損來看，高雄木瓜受損約4成，損失破千萬，眼見颱風即將來襲，因此特地南下視察災損情況，並提醒農民注意防災。

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