丹娜絲來襲 這些農作物趕快採收

2019-07-17 12:17

〔記者簡惠茹／台北報導〕丹娜絲逐漸靠近台灣，農委會農糧署呼籲，國內一期稻作區域，台中以北及宜蘭農民把握時機收割水稻；青蔥、鳳梨、芒果、紅龍果、百香果、香蕉、釋迦等水果已進入收穫階段者，必要時應儘速採收；生育期作物請加強防颱措施。

依據中央氣象局發布氣象資料，丹娜絲將於今天起逐漸靠近台灣南部及東南部近海，農糧署呼籲農民密切注意颱風動態，及早採取各項防颱措施，以減少農作物災害及財產損失。颱風過後，田間濕滑，於進行防範措施時，務請注意自身安全。

農糧署指出，國內一期稻作目前收穫區域包括台中以北及宜蘭地區，請農民把握時機收割並及時烘乾；第二期稻作彰投及嘉南高屏地區已陸續開始種植，已插秧田區，應注意加強田間蓄水，水深以秧苗高度為宜，以免秧苗受颱風吹襲傷害；水稻育苗中心應加強防颱措施。

農糧署表示，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，正值收穫期的蔬菜應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

適逢生育期的瓜果類蔬菜防颱措施，農糧署建議，應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

水果方面，農糧署指出，鳳梨、木瓜、芒果、葡萄、梨、楊桃、龍眼、紅龍果、百香果、香蕉、釋迦等水果已進入收穫階段者，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求秩序供貨。

農糧署表示，柑桔、文旦、鳳梨、釋迦等正值果實發育期的水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象；災害後應注意田園清理工作，排除積水、加強整枝、補施肥料與防範病蟲害發生。

農糧署指出，已通報各直轄市、縣市政府密切注意，如果有災情顯現，除宣導農民主動通報外，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理，依照「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕復建。

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