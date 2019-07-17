蘇揆視察中央災害應變中心 與蔡總統越洋通話防災

2019-07-17 11:33

〔記者陳薏云／新北報導〕菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨天下午增強為今年第5號颱風「丹娜絲」，逐步進逼台灣。行政院長蘇貞昌今天上午10時前往中央災變中心視察，並與總統蔡英文越洋通話，蘇貞昌表示，已向總統報告開設災害應變中心，同時各項人員物資到位，請總統放心，並且給拚外交的總統加油。

今年第05號颱風丹娜絲為首次影響臺灣地區之颱風，依據交通部中央氣象局研判，目前暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及臺灣東南部海面將構成威脅，上午11點半已發布陸上颱風警報。

因風浪增強，往返蘭嶼的船班17、18日停駛。此外今日至19日適逢大潮期間及第05號颱風影響臺灣中南部及東南沿海低窪地區請慎防淹水。

媒體問起高雄市長韓國瑜今日沒有颱風防災行程，蘇揆強調災害防救工作應不分中央與地方、政府與民眾，請內政部、經濟部、交通部、農委會等中央部會，偕同地方政府，持續掌握天氣動態，加強宣導民眾做好防災準備，。

另外，指揮官徐國勇也要求沿海地區應提前做好應變處置管制。針對山區易致災路段，請交通部加強警戒措施，並協同地方政府適時執行預警性封路管制作業防止孤島效應。

氣象局已發布長浪即時警訊，基隆北海岸、臺灣東半部、恆春半島及南部沿海地區將有長浪發生，目前地方政府尚未在颱風警戒區內，仍請中央氣象局及各級政府應持續呼籲大家避免到海邊戲水，必要時應要求地方政府提早劃定警戒區域。

行政院長蘇貞昌也同時呼籲民眾，丹娜絲颱風雖為輕颱，但料敵從寬，民眾千萬不能掉以輕心要以最嚴謹的態度面對，多一分準備少一分災害，另也在工作會報結束後與在國外拚外交的總統蔡英文通話。

蘇貞昌表示，「蔡總統對國內各項事務相當關心，已向總統報告開設災害應變中心，同時各項人員物資到位，請總統放心，並且給總統加油。｣

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法