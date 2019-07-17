夏天常見運動傷害是它、夜跑應避免這時段？ 輔大醫院20日開講

2019-07-17 12:58

〔記者周湘芸／新北報導〕夏天是運動的旺季，如何防止運動傷害為熱門話題，輔仁大學附設醫院骨科及運動醫學中心主治醫師、中華隊隊醫葉炳君指出，夏天運動傷害類型以關節扭傷及肢體挫傷為大宗，此外，近年流行的夜跑也應避免於睡前2小時執行。輔大醫院20日將舉辦講座，針對傷害預防進行討論，有興趣的民眾可前往報名。

輔大醫院「輔大運醫中心整合照護－傷害預防、健康促進、重返榮耀」講座將邀請葉炳君、運動醫學中心副主任、物理治療博士陳譽仁、首席運動傷害防護師彭譯萱主講。其中，葉炳君表示，夏天因為天氣民眾戶外運動機會大，傷害類型也以關節扭傷及肢體挫傷為大宗；冬天則因為天氣寒冷，暖身不足，容易造成肌肉關節的拉傷。

葉炳君指出，若遇到急性運動傷害，以常見的足踝扭傷為例，冰敷雖無法減少腫脹程度及縮短恢復期，但是對於疼痛緩解還是有幫助，建議只需在受傷後8至24小時執行即可，受傷後48至72小時則可開始熱敷。此外，受傷後消炎止痛藥可視情況使用，並非最主要的治療，患肢的固定或保護其實最為重要。

針對近年流行的夜跑，葉炳君也說，夜跑雖可以減少紫外線曝曬、熱中暑及熱衰竭的機會，但是晚上跑步還是避免在睡前2個小時內跑，避免影響睡眠。

輔大醫院運動醫學中心由國內運動醫學專家、副院長江清泉籌備，專職照顧各球團及各級學校選手，並對一般民眾運動相關問題提供詢問和治療。講座時間為20日上午10點至11點於輔大醫院1樓大廳，詳細報名資訊可上輔大醫院官網查詢。

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