丹娜絲颱風直撲台灣 最快今午發佈陸警

2019-07-17 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」，清晨5時中心位於恆春南南東約530公里的海面上，氣象局於昨深夜已先發布海上颱風警報，目前丹娜絲正持續向北北西行進，預計今天將轉北北西的方向進入巴士海峽。氣象局指出，預計最快在今日近中午將發布陸上警報，東半部下半天的降雨將更趨明顯。雖然目前預測颱風有可能從花蓮登陸、新北出海，但因太平洋高壓將逐漸減弱，目前颱風路徑仍有些不確定性，登陸地點變動性還很大，但確實將直接影響台灣。

週四五最接近台灣 將有豪雨以上雨勢

今（17）日受颱風外圍環流影響，東南部及東部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。東北部、南部地區及北部山區亦有短暫陣雨的天氣，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨。預估週四、週五（18日、19日）時是颱風最接近台灣的時間，受其影響全台都會下雨，東南部、東部及南部地區將出現豪雨等級以上雨勢。

溫度方面，今日中部以北及高雄近山區平地受偏東風過山沉降影響，有36度以上高溫發生的機率，尤其新竹以南至彰化、南投有37度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分並做好防曬措施，其他地區高溫約33、34度

此外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率；下午起臺灣各地（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區、鄰近海域及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

空氣品質部分，今日受颱風及其外圍環流影響，東半部地區降雨機率較高，降水洗除污染物，空氣品質易維持良好等級；西半部清晨至上午受偏東風過山沉降影響，垂直擴散條件可能稍轉差，隨颱風逐漸靠近台灣，風向逐漸轉為東北風，風速增強，中部及雲嘉南地區在強風吹拂下可能出現地表揚塵現象影響空氣品質。北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，今年編號第5號颱風丹娜絲，持續向西行進，預計今日將由西轉北北西的方向進入巴士海峽，太平洋高壓將逐漸減弱，但路徑仍有些不確定性，請留意氣象局發布的最新氣象資訊。

以目前預報路徑顯示，預估週四、週五（18日、19日）是颱風最接近台灣地區的時間，屆時降雨範圍將擴大，花東及中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其花東及南部地區易有豪雨等級以上發生，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；週四、週五沿海風浪大，基隆北海岸、東半部、南部及恆春半島沿海有長浪發生機率，請避免前往海邊活動；各地影響的程度仍要視最後的路徑而定，請留意氣象局的最新預報資訊。

週六至下週一（20日至23日）雖然颱風遠離，但台灣仍在低壓帶環境內，持續吹著潮濕的偏南風，東南部及南部地區仍有短暫陣雨，而東北部、東部及中部地區也會有局部降雨，至於其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。。

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