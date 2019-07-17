台式筍乾夾藏大隻強哥 網友吃到「加料」便當超崩潰

2019-07-17 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕無論是享受大餐或吃便當時遇到額外的「加料」是件令人很驚恐的事情，有網友在網路po文表示，當他在吃便當時以為筍乾有加油蔥酥，等到快吃完才發現油蔥酥的本體其實是蟑螂，讓他嚇到吐了兩次，網友們看見貼文後也感到相當崩潰。

該網友在臉書「爆廢公社」po出1張照片，照片中可以看到快吃完便當中配菜筍乾內有1隻大蟑螂露出幾乎整個身體，讓人感到食慾盡失與相當噁心，原po在貼文中崩潰表示「媽der，一開始以為是油蔥酥拉出來才發現是強哥…我不想吃加料版啊，老闆」。

網友看見照片後也感到相當噁心，紛紛留言「第一次看到整隻的，老闆好大方」、「靠 ，這油蔥酥也太大塊」、「超噁心，投訴衛生局」、「你應該慶幸吃到大隻的，如果是小隻的，就已經下肚了」、「台式筍乾佐高蛋白」，也有網友質疑為何大隻沒有當場發現與要求原po公布店家。

原po事後在貼文補充說明「我吃的是爌肉飯，然後強哥所在位置是筍乾區，店家是一整鍋煮好，等要使用時再舀出來，所以有可能被筍乾夾在裡面以致於沒有看到」、「今天（7/16）與老闆當面討論過，老闆也很有誠意的做出補償，也說明當下就把剩下的筍乾全部處理掉，沒繼續使用，所以我就不公布店家了…」，並提醒外食族的網友們吃飯時不管多餓都要對食物再三檢查，以免留下陰影。

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