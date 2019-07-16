三寶沒極限！等待驗車手癢催油門 暴衝翹孤輪撞成一團

2019-07-16 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕到車行驗排氣時遇到事故是很衰的一件事！在車行工作的網友在臉書po文抱怨，幫客人驗排氣時，有個客人擅自催動發動中的機車油門，機車暴衝間接撞上他，還把店內弄得亂七八糟，他氣得當場破口大罵，網友們看到影片也覺得，原po平白無故遇到這種事很衰！

該網友在臉書「爆廢公社」po出一段影片，影片中的2名師傅正在工作中，後方一名男子走向他的機車旁，疑似想藉由催油門熱車，結果車子小暴衝倒在旁邊，這時男子焦急地想單手將車子拉起，卻再次誤催油門，這時整台機車翹孤輪撞向前方的師傅與機車，被撞機車則倒向另一名壯碩的師傅，也波及到第二台紅色機車，暴衝機車甩尾半圈後才停下。

原po在貼文中憤怒說道，「三寶就算不在馬路上、不在車上，他還是照樣正常發揮給你看，要驗排氣，車子放著發動乖乖在旁邊等就好，也不需要你去牽車移車熱車，這傢伙就是手賤手癢要去轉油門」，他還說，在網路上看到誤催油門導致機車暴衝的事故都覺得很白目了，今天親身體驗後氣得當場破口大罵，慶幸自己沒有骨裂，只有皮肉傷。

網友看見po文後也深感憤怒，怒轟「三寶珍（真）的無所不在，無所不能」、「白車真的衰，沒在道路上也被三寶擊落」、「架側柱還亂催油門 讓這種人騎上路不出事才怪」、「第一次自己已經有點嚇到怎麼還把手繼續放在油門，腦袋壞了？」、「不放手！直到機車暴走」；也有同業分享其他甘苦談，「正常，我家看多了！ 上個月遇到一個驗好車牽出去給他，結果不知道哪根筋出問題，油門催一敗！整個衝進來....撞壞了客人的車，還在看車損時就落跑。本來想報警，但算了...」、「要驗車的真的很多不願意騎熱車後再驗！有時候好心提醒還會被嗆爆！」、「我還遇過在加機油給我發動引擎的，也遇過我正在用手在轉動曲軸你他x的死三寶給我發動引擎」、「這個我家也有經驗，我直接被車壓住，所以一定要記得一點，車子丟著發動一定要立中柱且後輪有懸空，你不會知道哪個客人會手癢」。

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