抱回老家西瓜準備爽吃 切開後竟是「白肉」網友笑翻

2019-07-15 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕在外打拼的遊子放假回老家時，親友大多會很高興，有些人會在他們結束假期重返工作崗位時會準備一些禮物讓他們帶回去，有網友在網路po文表示，他回老家時弟弟給他1袋東西說是西瓜，結果當他回到住處切開發現弟弟將冬瓜誤認成西瓜，讓他相當苦惱不知道要如何料理，只好po網求助。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」po出1張照片，照片中的瓜類有翠綠色的外皮，但剖面的果肉不是黃或紅色，而是白色，原po在貼文中說道，「我今天回老家給家人欣賞，然後我弟提了這袋說是西瓜要給我，我回自己的小窩後整理冰箱後，開心的抱了這顆西瓜要切來冰，一刀下去後，我感動的（得）快哭了，想不到我弟對我真好，這竟然是新品種，有著冬瓜口味的西瓜...」，原po表示正在考慮要不要買蛤蜊與薑，煮個「西瓜」蛤蜊湯，並向網友尋求其他冬瓜料理的食譜。

網友看見po文後紛紛提供各種食譜「煮冬瓜茶」、「冬瓜排骨魷魚乾煮湯」、「跟爌肉一起魯」、「冬瓜煮成鹹湯配飯超好吃」、「醃冬瓜」、「放電鍋滷冬瓜好吃」、「紅燒冬瓜，好吃又下飯」，也有網友打趣回應「冰涼冬瓜牛奶汁」、「你說料理方式是冬瓜還是你弟？」、「西瓜去美白了」、「先料理弟弟再料理冬瓜」。

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