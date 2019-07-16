電動自行車大稽查！彰化單月逾1800件違規挨罰

2019-07-16 17:18

首次上稿 16:48

更新時間 17:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕輕巧又如機車般機動性高的電動自行車，由於不用考照就能上路，穿梭馬路自如，肇事率相對高，近月來彰化縣加強執法取締和宣導，1個月來已取締1864件違規案件，每日平均超過60件，違規率高，警方突擊工業區、風景區和火車站周邊，違規者8成為移工。

今年1月到6月，彰化縣電動自行車車禍案件共發生124件，造成167人受傷，肇事的原因，又以騎乘者不諳法令，未遵守交通規則為主，交通部統計近3年全台銷售超過20萬輛，越來越多人將電動自行車作為機車的替代工具，間接提高肇事率。

由於該車種介於法規的灰色地帶，違規情況屢見不鮮，還有人擅自改裝，讓時速自原本的25公里提升至40至50公里，甚至違規改裝椅、踏墊，變成可附載乘客（法規規定不能載人），平添不少交通安全的風險。

交通部為此要求全各13個縣市大稽查，彰化縣是其中之一，除了路邊稽查，還要針對工業區及風景區稽查周圍販售、租賃電動自行車業者加強宣導。

縣警局交通隊配合大稽查，從6月15日到7月15日取締近2000件，違規情況又以逆向行駛、慢車行駛快車道、闖紅燈、夜間未使用燈光，以及酒駕騎車和雙載，現況按照道路交通管理處罰條例規定，大都採最低罰的300元到600元不等，情況最為嚴重的未戴安全帽，目前尚沒有處罰規定，該部分要等已3讀修正通過「道路交通管理處罰條例」部分條文上路後，未來未戴安全帽被抓將會被開罰300元。

縣府法制處表示，這波聯合稽查和宣導結果以擅自改裝車輛情況最多，好比說，加裝可供人坐的軟椅墊或踩踏墊等，還有車輛未黏貼懸掛合格標章，新修法規規定，未經核准擅自變更裝置將會被開處罰鍰並限期安裝、改正，希望民眾不要觸法，經銷商避免販售不合格車輛，以免衍生消費糾紛。

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