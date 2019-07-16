向塑膠說NO！新北協辦校園減塑百萬集點活動9月全國開跑

2019-07-16 15:25

〔記者周湘芸／新北報導〕福智文教基金會及社團法人慈心基金會與新北市協辦「點亮臺灣，點亮海洋」校園減塑百萬集點活動，邀請全台灣各校共同響應校園減塑百萬集點活動，只要每減少使用一個塑膠用品，就可以獲得一點，活動時間自2019年9月到2020年3月，盼能達成校園減少使用一百萬個塑膠製品的目標。

「點亮臺灣，點亮海洋」校園減塑百萬集點活動今天於江翠國小舉辦教師培力工作坊，由新北、台北、基隆、桃園、新竹和宜蘭各校派出80多位教師代表參與，將海洋環境議題結合生命教育、推動校園淨塑教育，更以「無塑研習」響應減塑，包括不提供一次性塑膠用具、瓶裝水、袋裝食品，提供蔬食鐵盒便當等。

教育局表示，校園減塑百萬集點活動主要以班級為單位，發給每位學生集點卡，希望共同達成百萬目標，此外，也可鼓勵教師將集點卡融入環境教育課程，營造成班級活動等，鼓勵學生加速集點。

教育局副局長黃靜怡表示，快速方便的生活也同時加速環境的惡化，此次協助舉辦校園減塑百萬集點活動希望能有效推廣至家庭及社區。教育局表示，新北每年辦理藍星學校聯合淨灘活動、米倉國小辦理的不塑運動會、海洋減塑增能培訓與中華潛水協會合辦龍洞灣淨海活動等，期望帶動親師生落實全民減塑綠色生活行動。

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