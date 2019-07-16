好美！花蓮現日暈 一圈七彩光環環抱

2019-07-16 15:18

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮天空今早出現奇特「日暈現象」，由前花蓮氣象站主任陳世嵐分別在上午6時5分及9時6分運動時拍下，還剛好有一架飛機飛入，在日暈、雲彩及淡淡卷雲層中拉出一條長長的「尾跡雲」。陳世嵐說，日暈是日光通過卷層雲時，受到冰晶的折射或反射而形成，外圍有一圈七彩光環環抱，相當美麗。

陳世嵐說，今早東部外海卷雲層很多，受到陽光角度及冰晶折射影響，斷斷續續出現日暈現象，平常不容易見到，但花蓮夏天還是有機會能碰見，過去多半在中午艷陽高照時出現，會在清晨5點多時就提早現蹤，以多年氣象經驗，也感到較奇特。

他說，日暈現象的構成條件，除卷雲層要厚，加上水氣也要足夠才會漂亮，雲層中冰晶含量愈大，光環也就愈明顯，今晨在吉安知卡宣是先聽飛機聲後，一抬頭就發現飛機剛好穿過日暈，趕緊拍下半幅的日暈現象，約9時多趕往東部海岸花蓮遊客中心，就清楚拍到完整日暈，雲彩雖沒有過往拍到的豐富，但已屬難得。

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