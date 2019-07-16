電動車不斷電 中市府宣示2022年充、換電站皆再增百站

2019-07-16 14:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市目前有2萬8530輛電動機車，成長率6都第2。台中市政府環保局長吳志超今日表示，台中市去年底有汽車充電站405站、機車充電站481站、機車換電站112站，為了方便電動車充電，預計於2022年汽車充電站再增100站，機車充電站再增150站，換電站再增120站。

吳志超表示，台中市目前汽機車總數約280萬餘輛，其中，汽車109輛，為全國第1，機車171萬輛，全國第3，汽機車產生的移動污染源排放量占PM2.5總排放量的29％，為減少移動污染源，「推動電動車勢在必行」。

吳志超指出，今年市府與中央合編1.8億元補助老舊機車汰換電動車，至今年5月31日止，台中市共有2萬8530輛電動機車，較去年成長23.7％，成長率是6都第2。

為了提升電動車輛友善使用環境，市府將透過「先公後私」、「公私協力」等方式，全市總動員建置充電站、換電站，市府各局處至少增設1站電動機車充電站，並評估可行場域標租給換電站業者設置換電站。另外，設置電動車輛充電站可申請補助，機車每站補助1萬元，汽車每站5萬元；電動車還享有免牌照稅、免燃料稅、免停車費等優惠。

台中市去年底有汽車充電站405站，機車充電站481站，機車換電站112站。吳志超宣示，2022年汽車充電站將再增100站，機車充電站再增150站，換電站再增120站，讓電動車不斷電。

市長盧秀燕表示，充電站、換電站遍地開花，將可提高民眾換購電動車的意願，推動電動車就是希望用好的能源方式，以減少污染。

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