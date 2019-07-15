有洋蔥！從小陪媽媽上大夜班 16歲高職女獲全國孝行獎

2019-07-15 21:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕放假只想陪媽媽上班！彰化縣達德商工幼保科升二年級的學生楊靜如，自小父母離異後，跟媽媽、妹妹相依為命，媽媽為維持家計，擔任大夜班大樓管理員，因媽媽患有心臟病又有眼疾，楊靜如擔心媽媽忙不過來，從小學四年級開始，每到放假日，就陪媽媽上班，幫忙清潔與抄寫資料，即使犧牲與同學玩樂出遊機會，也從不埋怨，其成熟堅強的個性，獲今年全國孝行獎肯定。

全國孝行獎今年共31人獲獎，10日在內政部舉行頒獎典禮，楊靜如代表彰化，成為縣內唯一獲獎學生。楊靜如表示，只想要把獎金存下當學費，好好讀書，未來有機會要帶媽媽環遊世界。

楊靜如說，小學時，父親離家，媽媽為了照顧年幼的她跟妹妹，只能就近尋找大樓管理員大夜班的工作，每天晚上8點出門至隔日清晨6點，賺點微薄薪水養家，但她患有心臟病，管理員又需長期看螢幕，因此造成眼力退化，近年眼疾加劇，醫生叮囑她多休息，卻不敢休息，也為了付租屋費等，不敢看醫生，覺得心疼，因此為了不讓媽媽操心，每天放學回家先把家事做完，並照顧好妹妹與外婆看護的工作，假日就陪媽媽去上班，幫忙清潔等雜事，讓媽媽能輕鬆一點，

「媽媽比我更辛苦都熬過來了，如果這些我都走不下去，她要怎麼辦？我辛苦一點是應該的！」楊靜如表示，好幾次假日同學邀約去玩，可是媽媽假日也要辛苦上班，都沒有時間休息了，每次都向同學拒絕，並不後悔，也想過打工幫助家計，但媽媽只希望她專心課業。

記者問獲獎後會不會拿獎金去吃大餐、去玩？楊靜如冷靜回說，「大餐就是吃進肚子裡，沒有意義」，因為媽媽賺錢不易，所以從小至今最遠只到台中，現階段不會想去玩，想先存錢，顧好學業，因為媽媽為了省錢，很少花錢看病，所以她更要努力讀書，而全國孝行獎與吳尊賢基金會頒贈的10萬元獎金，她將先用作她與妹妹的學費，等未來出社會工作賺錢，要帶媽媽看醫生與環遊世界。

達德商工校長許維純聽到後直呼：「天啊！天啊！」佩服楊靜如孝行，並鼓勵她懷抱夢想，邀請她參加今年與泰國學校交流活動，學校將支付費用，楊靜如卻因妹妹、阿嬤沒人照顧，未答應。

「她有顆比別人溫暖的心」，許維純說，靜如出身單親、低收入戶，卻從不喪志，做事主動積極，校內舉辦兒童藝術節時，擔任總召集人，卻不邀功，深得同學歡迎，儘管家庭狀況不佳也未吐露，唯有談到媽媽，才淚如雨下，是個性堅強又令人心疼的孩子，達德商工從2012年至今，已經有5名學生獲得全國孝行獎，這些都是老師與學生如同家人般相處，才發現這些「孝順的溫暖」，他們的孝行也是她跟大家的人生導師。

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