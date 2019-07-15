歷史大劇「傀儡花」8月開拍 部落知名人士出演要角

2019-07-15 16:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕公視旗艦歷史大劇「傀儡花」，將於8月在屏東正式開拍，日前官方公佈首波主角演員，其中排灣族的查馬克‧法拉屋樂及雷斌‧金碌兒，分別飾演斯卡羅族群大股頭「卓杞篤」及二股頭「伊沙」，2位要角都是屏東部落知名人物，且有著深厚文化底蘊，讓史詩大片更具說服力。

查馬克長年深入部落蒐集古謠，帶領泰武國小古謠傳唱隊登上國際舞台，目前也是泰武國小主任，而雷斌除了文化教職，還是相當優秀的排灣黑陶藝術家，起初兩人對於拍戲有些猶豫，擔心工作抽不開身，經劇組與縣府跨局處協調後，導演曹瑞原也親自拜訪邀約演出，兩人成為這齣歷史大劇的要角。

縣府原民處長伍麗華說，導演希望「能拍出原住民對天對地敬虔的靈魂」，原民處開出推薦名單，劇組逐一拜訪後，慧眼獨到看中查馬克和雷斌，查馬克和雷斌熟悉排灣族語和文化，又是教育界和藝術工作者出身，文化底蘊深厚，舉手投足自然流露氣質，官方劇照一公開，活脫脫就像是劇中人物走出歷史。

「傀儡花」歷史背景來自1867年在恆春半島發生的「羅妹號事件」，為了忠實呈現，主場景全在屏東實地拍攝，屏東縣政府去年初跋山涉水陪同勘景、租用場地、搭設場景，並居中協調不同單位投入協拍。

屏東縣長潘孟安表示，拍攝過程會涉及許多法令相關規定，因此縣府協調墾管處、國產署、林務局、林試所、畜試所等，及縣府內外機關、縣警局、學校、各地鄉鎮公所等超過20個單位，並協助辦理5場以上演員海選面試，各項繁文細節歷時1年多，終於要正式開拍，「縣府像是母親般期待孩子誕生」，希望未來播出叫好又叫座。

縣府傳播暨國際事務處也表示，縣府資源雖然不足，但一直非常重視影視產業，由專人負責影視協拍提供行政服務，解決許多拍攝團隊困擾，多年來已協助近百劇組在屏東完成拍攝工作，包括奧斯卡導演李安「少年pi的奇幻漂流」及國片「陣頭」、「破風」、「健忘村」等，「傀儡花」預計2020年播出，期待再掀一波屏東熱潮。

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