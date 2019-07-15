指考生應考時整理發票要不要扣分？ 大考中心投票不扣分

2019-07-15 11:12

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考有考生在應考時，突然拿出錢包整理統一發票，要不要被扣分？大考中心今天召開108年大學指考考試委員會，共有38件違規是發現考生帶了非應試物品，其中有一個考生在考公民與社會時，在座位上突然拿出錢包內的統一發票開始整理，經制止後停止並收回抽屜，監考老師未發現統一發票上有試務相關記號，原本依第8條第2項非應試物品要被扣5分，但委員會討論後認為，發票沒有註記，考生犯行輕微，且經制止即停止，投票決定不予扣分。

大考中心統計共有211件試場違規案件，近4成是考生未攜帶有效身分證件；其中有考生在數學非選題答案卷上，寫了長長的白居易《琵琶行》詩句，也有考生在地理科答案卷上畫了巨人和巨鎚塗鴨，大考中心主任張茂桂指出，考生放棄作答而塗鴨，會被扣分對考生不利，但大考中心的態度是「同情理解」，考生藉此抒發自己被困在考場的壓力。

大考中心主任張茂桂表示，這些與答案無關的違規案，有考生的違規作答蠻有詩意或作情感抒發，他看到這些違規心情複雜，考生決定放棄作答而塗鴨被扣分，對考生是不利的行為，但從教育的立場看待，他會抱持同情理解的態度，考生做的事不是很被認同，但在很大壓力之下，又不能在60分鐘內離開考場，被困在考場的心情，做出了特別的事情，他也不會把這些違規考生當成亂來，而理解和同情。

大考中心統計，108學年指考試場違規共計211件，比去年的169件增加42件，大考取消准考證，雖提醒考生須帶身分證件查核身分，但還是發生84件考生未攜帶規定的有效證件應試的違規案，占總數39.8％，提醒未來考生應考都須注意，違規者須扣減該科成績2分；其次是53件應試時手機或手錶發出聲響。

至於物理科第7題，大考中心表示，雖是力學基本題，但題目未明示兩質點質量是否相同，造成條件不足，這一題所有「到考生」確定「均給分」。（11:19更新）

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