尖石「猴」頭痛！ 殺雞殺狗釀停電 鄉親怕怕

2019-07-14 19:44

［記者黃美珠／尖石報導］新竹縣尖石鄉近年「猴」頭痛！鄉親們紛紛反應，台灣獼猴氾濫，不僅數十、上百隻潑猴成群結隊破壞農作，還會夜探雞寮抓雞「撕」殺。牠們不怕沖天炮轟，反過來「圍毆」農民養來驅趕牠們、但被鏈上鐵鍊的土狗。甚至有土狗因脖子上的鐵鍊被扯死而枉死猴掌之下。鄉長曾國大說，近2個月就發生3起猴子爬電桿不慎被電死，卻讓部落大停電的意外，真的不堪其擾，希望農政單位能有對策幫鄉親安居樂業，免再受猴害。

家住尖石鄉玉峰村的農民羅慶郎說，猴子危害的問題在最近5、6年越來越嚴重。牠們不只啃咬水蜜桃、番茄、玉米、高麗菜等農作物，還會觀察、用團體戰對付人類。農民曾試著放沖天炮驅趕，久了，猴群也不怕。有人養土狗防猴、顧水蜜桃，沒想到猴群觀察一陣子後，居然集體對付被鏈上鐵鍊的土狗，有的抓土狗的腿，有的一起扯鐵鍊，幾個月前就有狗因此被活活勒死。

羅慶郎說，其他親友也有人抱怨過土雞被猴群「玩死」，不僅雞脖子被扭斷、肉還被撕開。大家以前只聽說猴子吃蔬果，不會吃肉，但畢竟牠是雜食動物，難不成真的也「進化了」！？聊起來大家也都覺得恐怖。至於他種的幾千顆高麗菜，曾被猴群一次毀掉好幾百顆。牠們掰開高麗菜，卻只吃中間的嫩芽，其他全部當垃圾丟，看得他好心疼。

那羅部落的謝福財最近女兒臨盆在即，受親家之託養了幾十隻土雞要給女兒做月子。他說，大概2、3個月前，土雞養到約1台斤的大小，某天夜裡突然雞飛狗叫，趕忙去看，卻發現是猴子把他的雞舍屋頂跟圍籬各挖了1個洞鑽入作亂，現場有好幾隻雞不見了，只見一地被撕咬掉落的雞毛。

曾國大說，鄉裡確實有發生猴群「圍毆」土狗的事。近2個月，玉峰、錦屏、以及新樂也都出現猴子被電死在電桿，造成部落數10戶大停電的意外。猴子之亂真的已從他們農作物損失擴散到鄉親的日常生活上，所以台灣獼猴從保育類被除名後，有些農民不惜自己架電網保護甜柿這類的高經濟作物。

縣府表示，猴子雖然雜食、也吃一些小蟲子，但不會以肉類為食，請鄉親不要恐慌。不過牠們確實生性喜歡一起活動，而猴群又容易搞破壞、或攻擊其他動物，研判侵入雞舍應該只是單純的破壞、跟騷擾行為。目前全縣猴害最嚴重的地方就是尖石、五峰、以及關西3個鄉鎮，該處設有驅趕隊，必要時可以出動幫忙，另外也可以補助農民架設電網以保護作物。

事實上新竹縣境內的「見猴率」有越來越高的趨勢，羅慶郎就說，以前靠近前山的那羅、錦屏這些部落過去都看不到的，現在猴群隨時在路旁跟人打招呼。他就很擔心喜歡踩踏鐵馬上尖石的遊客，萬一落單時遭到猴群的攻擊。

另外在五峰鄉、前往大霸尖山登山口的大鹿林道，也很輕易看到猴子躲在路旁的樹叢中跟登山客「打招呼」。今年1月初，在距離市區很近的芎林飛鳳山停車場，也是有隻猴子大剌剌出沒，對生人的靠近完全不在意。

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