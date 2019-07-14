台南屠龍大隊誓言打擊保麗惡「龍」 2立委出席相挺

2019-07-14 18:13

〔記者蔡文居／台南報導〕為了減除因為養蚵帶來的海灘廢棄蚵棚及保麗龍碎裂微粒的汙染，台南社大海廢社今天下午特別號召師生，舉辦「與海共生─教與學博覽會」，並召集數百位社大師成立屠龍大隊誓言打擊保麗惡「龍」，呼籲「友善養蚵YES！保麗龍汙染Ｎo！」立委陳亭妃、王定宇2人也出席相挺。

台南社大「與海共生─教與學博覽會」今天下午在台南市文化中心熱鬧登場，現場除陳列超過50個動靜態學習攤位，展現學習成果外，台南社大海灘廢棄物監測社也規劃「與海共生學習展」，展出海廢社團持續13年紀錄養殖廢棄物污染監測成果，現場也規劃有「屠龍勇士」闖關遊戲。

海廢社成員林俊成表示，他在台南海邊撿了13年的垃圾，每年都是同樣的廢蚵棚、保麗龍碎屑滿佈沙灘，政府也每年都說再研究更友善的養殖方式，但年復一年，「想請問還要我們撿幾年？」

會中展列海廢社記錄台南海灘每年滿佈廢棄蚵架及破碎保麗龍的養殖汙染現況，數百位社大師生齊聚呼籲「友善養蚵YES！保麗龍汙染Ｎo！」，希望市府在辦理海鮮節推動生態旅遊的同時，也能以更友善海洋的方式，來追求經濟與環境的平衡。

海廢社召集人晁瑞光指出，台南養蚵產業每年有超過5億以上的產值，是台南重要的經濟產業之一，我們也支持蚵民，但經濟的追求不應還是以犧牲環境來換取。希望政府修法直接禁止保麗龍浮具的使用；補助蚵民改用友善浮具；同時對於EPP等新式浮具應建立檢驗標準及回收機制，避免造成新的汙染。

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