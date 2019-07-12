友善養蚵YES！ 台南社大號召屠龍大隊打擊保麗惡「龍」

2019-07-12 20:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大海廢社10餘年來定期在台南的海岸線淨灘及監測海洋垃圾，讓漁業保麗龍污染海岸線的問題受到外界關注。台南社大週日將在台南文化中心舉辦教與學博覽會，預計號召500位師生針對蚵架保麗龍發聲，呼籲各界參與「友善養蚵YES！保麗龍污染NO！」倡議，一起打擊保麗惡「龍」。

社大主任林冠州表示，台南社區大學14日（週日）下午3點，於台南文化中心假日廣場舉辦教與學博覽會，這次主題為「與海共生」，除陳列超過50個動靜態學習攤位，展現學習成果外，另結合看守台灣協會、黑潮海洋文教基金會等合作團體，由台南社大海灘廢棄物監測社團規劃「與海共生學習節」，展出海廢社團持續13年記錄台南海洋養殖廢棄物污染的監測成果，同時邀請大家參與友善環境養殖方式的倡議。

社大海廢社召集人晁瑞光指出，台南養蚵產業每年有超過5億元以上的產值，是台南重要的經濟產業之一，因多為浮棚養殖的方式，需靠浮具支撐蚵棚，而由於保麗龍成本低廉、浮力好，方便操作，被大多數養殖戶所採用，雖然去年通過近海牡蠣養殖條例的修正，規範保麗龍浮具要加包網包覆，但今年海灘還是有大量的有包覆或未包覆的保麗龍擱置在海岸邊，造成許多的保麗龍微粒流入海洋，海邊更是佈滿保麗龍細屑，需要公民發出消費者的力量，一起來大聲喊出「我吃蚵仔，不要保麗龍！」

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