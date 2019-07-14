月薪231000元！這間土地公廟誠徵出納？網友：真正發大財

2019-07-14 17:17

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣高姓網友以「要發大財了嗎」為題，上網PO出一張四結福德廟誠徵出納的求才廣告，上面薪資是231000元，鄉民質疑怎有這麼高的待遇，笑稱「（應徵者）排隊排到墾丁去」，也有人說會不會是年薪，引起熱烈討論。

香火鼎盛的四結福德廟是地方上信仰中心，廟內主祀金身土地公，被信徒視為財神爺，常吸引全國各地香客到廟上香求財，這次的求才廣告，傳出以高於市場行情10倍價碼徵人，讓人半信半疑。

四結福德廟誠徵出納求才廣告，要求諳電腦，相關科系畢業，有經驗者佳，月休8天，薪資231000元，此文被po在地方網路社團「宜蘭知識+」，鄉民留言說，「宜蘭率先發大財」、「電話應該被打爆了吧」、「土地公公出高薪嗎」、「等等我，馬上看到後留言，「宜蘭率先發大財」、「電話應該被打爆了吧」、「土地公公出高薪嗎」、「等等我，馬上去應徵」、「應徵的人應該會比香客多」、「沒講月薪還是年薪」。

四結福德廟總幹事陳榮楷今天澄清，這個徵才廣告是廣告商誤植，後面多加一個0，23100才對，是月薪，由於數字有誤，工作人員接獲不少來電，詢問「貴廟是否開出月薪23萬1000元徵求出納」？廟方已通知廣告商更正，盼風波就此打住。

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