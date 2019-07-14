誰是最強剖蚵手？東石剖蚵大賽成績出爐！

2019-07-14 16:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義區漁會今天在東石魚市場舉辦「蚵的文化季第九屆剖蚵競賽」，287人分組競爭比賽剖蚵，除了比速度還要比技巧，經過初賽、複賽激烈比拚，女子組黃靜玟以865分（重量扣除蚵肉完整度及蚵殼黏著蚵肉）獲得第一名，也是各組複賽成績最高者，成為今年度「最強剖蚵手」。

東石是台灣牡蠣主要產地，嘉義區漁會舉辦剖蚵大賽及文化季活動，讓民眾認識、瞭解牡蠣，並請到東石海龍園餐廳烹煮100人份的「巨無霸蚵仔煎」，每份需用上20台斤蚵仔，加上600c.c粉漿，2到3名工作人員一同翻面，許多民眾看到都直說「從沒看過這麼大的蚵仔煎」，現場還有虱目魚丸湯、養生鱸魚湯、蚵捲、花枝排、炸鯛魚片、虱目魚香腸，海鮮粥等讓民眾品嚐。

嘉義區漁會理事長戴澤文說，養殖蚵是辛苦行業，提供國人重要營養來源，剖蚵工作辛苦，卻是當地家庭一份重要的收入，此產業需要大家的支持鼓勵，讓更多人看得到。

剖蚵競賽分為高齡組、男子組、女子組、新住民組、校園團體組5組，在5分鐘內計算剖蚵重量，並考量蚵肉完整度及蚵殼是否黏著蚵肉再評分，各組第一名獎金6000元，第二名4500元，第三名3000元。

今天下午比賽成績出爐，女子組第一名黃靜玟，第二名黃雯宜，第三名黃千金；高齡組第一名吳招治，第二名張麗雲，第三名黃蔡桂枝；男子組第一名陳晏誠，第二名李建興，第三名高金農；新住民組第一名周氏恩，第二名李氏紅，第三名秦春英；校園團體組第一名東石國小型厝分校，第二名塭港國小，第三名東石國小。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法