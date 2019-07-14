花博助攻 中市今年1～5月住宿旅客約增11萬人次

2019-07-14 16:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局統計，今年1～5月住宿台中市旅客總數約306萬人次，較去年同期增加約11萬人，成長3.61%，表現亮眼！觀旅局長林筱淇表示，主要應是花博引發的效益，春遊補助則不太明顯，強調台中觀光旅遊魅力無法擋，下半年各項大型活動一波接一波，今年住宿台中旅客力拚800萬人次目標，期再創歷史新高。

林筱淇表示，台中是觀光首都、宜居城市，市長盧秀燕上任後全力拚經濟，帶領台中市府爭取到2020台灣燈會主辦權，並積極舉辦各項節慶活動，如台中媽祖國際觀光文化節、大安沙雕音樂季、台中珍奶節、台中購物節、台中好湯溫泉季、台中自行車嘉年華、台中爵士音樂節、台中國際舞蹈嘉年華、台中國際花毯節及台中跨年晚會等，以吸引國內外遊客。

經統計，今年1至5月份住宿台中旅客人數總數約306萬人次，較去年同期增加近11萬人次，成長3.61%；其中以國民旅遊為最多，約222萬人次，較去年同期成長4.95%。以住宿別分析，觀光旅館住宿人數增加1.8萬人次，成長7.9%；一般旅館住宿增加8.8萬人次，成長3.24%；民宿住宿增加0.1萬人次，成長7.5%。

林筱淇表示，住宿台中旅客人數增長，主因應是台中市舉辦花博，提供住宿等優惠，吸引遊客到來，至於春遊補助，因500元誘因不大，台中市申請僅5、6成，成效並不明顯。

林筱淇強調，台中市今年下半年大型活動一波接一波，首屆台中購物節7月10日至8月18日登場；7～8月台中好湯溫泉季-漫遊谷關泡湯趣；9至10月的自行車嘉年華、台中爵士音樂節；10至11月的台中舞蹈嘉年華；11至12月的新社花海及台中國際花毯節、歡樂耶誕節等，一連串的系列主題活動，台中好吃、好玩、好買、好住又能抽千萬豪宅及百萬名車等大獎，可望再衝高人氣。

林筱淇並指出，台中市除住宿人次呈現穩定顯著成長外，旅宿業家數量亦持續快速成長，目前總數已達500家，且尚有多家申請作業中，顯示市場面持續看好台中觀光發展榮景。

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