又不打了？ 中國拳王吳紫龍PO文遭中國網友酸爆

2019-07-14 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕繼中國拳王練喻軒後，中國業餘格鬥聯盟的重量級冠軍吳紫龍昨日（13日）也在微博對「館長」陳之漢下戰帖，接二連三的挑戰者也讓館長徹底爆氣，要直接約戰中國選手「一起上」，來桃園機場停車場打到見血為止。不過先下戰帖的吳紫龍在微博連發2則貼文，似乎又不想打了，反被中國網友酸「真慫（怕）了」。

吳紫龍昨日向館長發戰書後，館長昨晚直播嗆「你們這些人就是王八蛋，為了金錢為了想紅無所不用其極」，更提議約戰桃園機場下來旁邊停車場，打到見血為止，引起網友關注。

對於館長的宣戰，吳紫龍於14日凌晨在微博貼出一條短文表示，「話不多說懶得跟『垃圾』辯論！請別暗地裡使壞！我還沒有你這麼下作！你是網紅我不是！我可沒心思跟你蹭熱度！」雖然未明說，但提到「網紅」應該是指與館長的糾紛，吳紫龍沒有在內文正面回應館長的約戰，反而批評館長「蹭熱度」，引來一些中國網友的質疑。

今日（14日）早上10點41分，吳紫龍又在微博發文，解釋為何不應戰的原因，他表示一直有台灣網友騷擾他，又接到投訴他的電話，感覺不勝其擾。他批評館長在直播中惡意謾罵他，給他戴政治帽子，並且說MMA比賽是格鬥切磋，不是流氓鬥毆，酸館長「你說你混黑道這話很可笑，沒聽過哪個混的好的大哥給自己扣黑帽子的」。

雖然吳紫龍發文解釋情況，但中國網友不領情，紛紛留言諷刺，「蹭熱度，蹭完就完事了」、「那就去打一次吧，不去就太慫了，畢竟是咱們主動挑戰的」、「想得到關注數，門都沒有」、「你不去我真看不起你」、「人家都接下了，你這個回復太讓中國人失望了！」

吳紫龍的發文傳回PTT後，台灣網友也大酸「整天說要交流結果是用嘴巴交流」、「先打贏簽證再來說吧」、「又一個林志成」、「免費宣傳，反正他們自己都知道打不起來」。

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