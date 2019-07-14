今年第5號颱風丹娜絲 最快明天生成

2019-07-14 14:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年第5號颱風丹娜絲（Danas，菲律賓命名）最快週一生成！中央氣象局表示，位於菲律賓東方的低壓帶正在發展，由於日本氣象廳已將其升格為熱帶性低氣壓，氣象局不排除今天將其增強為熱帶性低氣壓，該系統最快明後兩天就會增強為輕度颱風丹娜絲，估後天生成機率最高，週三起東半部及南部受其環流影響降雨機率提高。

氣象局：週三起外圍環流影響台灣

預報員張承傳表示，週二以前全台各地都是穩定、多雲到晴的好天氣，但各地午後雷陣雨範圍將逐漸擴大，週一山區有午後雷雨機會，週二將擴及南部平地。

氣象局表示，今天太平洋高壓強勢加上西南風強，全台最高溫是花蓮縣富源38.1度，週一起西南風相對較弱，各地極端高溫狀況可望稍微緩解，估花東地區白天氣溫為36度，北台灣約35度，南部地區為35、36度。

氣象局表示，週三以後，台灣天氣將受菲律賓東邊低壓帶發展受到影響，該低壓帶有持續增強機會，最快今明就會有熱帶性低氣壓生成，明後天將增強為輕度颱風丹娜絲。該系統未來會沿太平洋高壓邊緣前進，偏西北西朝巴士海峽靠近，週三、週四將通過巴士海峽，接著一路往廣東前進。

張承傳說明，若太平洋高壓這幾天明顯減弱，該系統就會離台灣接近，若高壓勢力仍強，熱帶系統將與台灣保持一定距離，因此具體影響台灣程度仍要視高壓強弱而定。按照目前模式預測，週三、週四東半部及南部受其外圍環流影響，將有短暫陣雨發生，中部以北影響不大，但要留意午後雷陣雨。

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