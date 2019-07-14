台南職安週關子嶺健走 黃偉哲籲户外工作勞工避免中暑

2019-07-14 11:35

〔記者王涵平／台南報導〕「工安百分百、平安跟著來」健走活動今在關子嶺登場，近來高溫炎熱，台南市長黃偉哲關心户外作業勞工與暑期工讀學生，籲防中暑等職場安全。

配合2019全國職安週，台南健走活動在關子嶺嶺頂公園舉行，超過3500人參與，黃偉哲抽出活動第一個大獎，同時也為7月壽星慶生切蛋糕，現場氣氛熱烈，勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌等各界人士主持起走儀式。

黃偉哲表示，最近炎熱高溫，熱中暑、熱衰竭的風險大幅增加，提醒夏日戶外作業勞工，記得多喝水、多休息、要遮陽，並注意身體狀況，以避免身體溫度上升引發熱中暑、熱衰竭等熱疾病。

此外，暑假期間許多青少年會到餐飲業、加油站或工廠打工，剛到新環境加上工作經驗不足、缺少安全意識，一有疏忽容易發生職業災害，事業單位應提供工讀生適當的個人防護具，如防滑膠鞋、耐熱手套等，並在上工前進行工作相關的危害告知與教育訓練，保障安全。

健走路線全長約4公里，並針對職業安全衛生及職災個案主動服務業務進行有獎徵答，讓民眾對工作安全健康及職災勞工主動協助計畫有更多了解，反應熱烈。

勞工局長王鑫基表示，積極推動「中小企業工作環境輔導改善計畫」，成立安衛家族大廠帶小廠，協助中小事業單位做好安全衛生工作，希望讓勞工朋友安心工作。

全國第一個以OT方式委外經營管理的「臺南市關子嶺勞工育樂中心」委由統茂大飯店經營，也提供新營豆菜麵及仙草冰，開放100個名額給參加健行活動的民眾，超低價100元優惠享受大眾泡湯設施。

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