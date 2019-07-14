阻登革熱擴散！南市府請市民清天溝、地下室積水

2019-07-14 11:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市登革熱疫情尚未解除，迄今全市本土登革熱有9個病例。市府防治中心提醒民眾要注意防治重點是清除孳生源，也就是積水容器會是孑孓易生長環境，近日南市常有豪大雨出現，造成低窪地區及容器積水，尤其是屋頂排水溝（又稱天溝）積水，易被民眾忽視、成為病媒蚊孳生源，不可不慎！

針對今年此次本土登革熱疫情，市府登革熱防治中心團隊擬訂相關防治措施，期能找出感染源及接觸者，加強環境孳生源清除，避免疫情擴散。防治中心呼籲，避免孳生病媒蚊、保護家人及社區健康，請民眾立即自行清理屋頂天溝、樹洞或地下室，如果遇到結構異常無法清除的積水，請透過里長向登革熱防治中心請求協助申請投藥。

市府防疫團隊派出監測人員使用自製的巡查天溝影像工具，持續監測屋頂天溝是否積水；民眾也應在大雨過後或每週檢查天溝是否長有植物、有植物生長意謂有積水可能，也可能堵塞、易出現孳生源。

13日，防疫人員持續在中西區、東區及安南區公所丶衛生所監測人員、社區志工加強動員孳清，中西區特別針對大樓及地下室加強查核，仍發現有2處大樓地下室有大面積積水及孳生孒孓，都已完成投藥；另外針對出現在左鎮區的第9個病例獨居老人，也對善化牛墟及左鎮化石園區進行超前部署、預防性噴藥。

市府防治中心籲請民眾整理家園、立即「巡、倒、清、刷」，就是孳清丶孳清再孳清的清除積水容器（處），且勿隨意丟棄飲料杯等廢棄積水容器，徹底揪出隱性孳生源，相關資訊可至南市府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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