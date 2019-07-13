出現流感！ 高雄巨蛋飢餓30臨時喊卡 「請走」上萬學生

2019-07-13 22:40

上稿時間22:40

更新時間23:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕由世界展望會舉辦的「飢餓30」活動今晚在高雄巨蛋登場，但主辦單位竟然以「有人生病」為由把上萬名參加的學生「請走」，這些學生都已交了600元，許多人遠道而來參加，如今被迫要露宿街頭，主辦單位雖通融「可留下來過夜」，但現場瘋傳有人生病，學生留在現場也心驚膽跳。

彰化女中一名學生說，這個活動從今晚開始禁食，並睡在巨蛋體育館，大家期待30小時後的倒數，屆時可以看到許多演藝大咖表演，但今晚主辦單位說「有人生病，明天的活動全數暫停」，現場從晚間8點就開始趕人，她們遠道來參加的罵翻天，因為不知晚上如何度過？

學生說，主辦單位要趕人，雖通融她們可以留在現場一晚，但現場哄傳謠言，她們留在現場就是會擔心染病，因為已經沒有節目，卻又要留下來過「驚恐一夜」，她很想離開，回到彰化已經三更半夜。

學生表示，主辦單位對於暫停舉辦原因講得不清不楚，他們都已交600元，如今被趕出來，真的是莫明其妙。

台灣世界展望會也發表聲明，說明因為有幾位參加飢餓30的營友出現發燒症狀，經確診為流感，考慮參加者的健康及安全，才決定提前結束第30屆飢餓三十飢餓勇士大會師，並採取多項措施，做好疫情控管，以確保大家的安全。

世展會完整聲明如下：

因流感疫情 第30屆飢餓三十飢餓勇士大會師將提前結束活動

今天晚上，台灣世界展望會發現有幾位參加飢餓勇士大會師的營友出現發燒症狀，經現場醫療團隊第一時間進行診斷並送醫，確診為流感。考量營友的健康與安全，台灣世界展望會決定提前結束第30屆飢餓三十飢餓勇士大會師的活動，並進行下列措施，盡力降低流感疫情對每位營友的影響：

1、台灣世界展望會已盡速購買口罩發給今晚留宿的營友們，並佈達若是小隊中發現有營友發燒，請立刻通知大會，現場醫療團隊的醫師將會為該小隊及鄰近小隊的每位隊員量體溫，做好疫情管控。

2、大會已將所有的桶裝水換成瓶裝水，減少交互傳染的機率。

3、家住高雄、自行報到且滿18歲的營友，可自行決定是否離營返家。若決定離營，即辦理離營手續返家。

4、明天早晨，台灣世界展望會將陸續以專車送高雄市以外的營友返家。

5、參與本屆飢餓勇士大會師的營友仍會發給飢餓證書，以茲鼓勵挑戰飢餓體驗的決心。

6、 原訂第二天未能進行的活動，台灣世界展望會會評估並思考是否擇期舉辦，並公告於本會官網及facebook粉絲專頁。

大會主席、台灣世界展望會會長王偉華表示，提前結束活動並非一個容易的決定，「適逢第30屆飢餓三十，我們實在希望活動能繼續舉辦。但台灣世界展望會更看重各位的健康，因此忍痛做出提前結束活動的決定，期待未來仍有機會與各位相見。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法