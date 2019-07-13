飢餓30大會師因流感取消 報名費用於人道救援不退費

2019-07-13 23:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕邁入第30屆，今天中午活動才起跑的「飢餓30飢餓勇士大會師」，因數名參與者確診罹患流感，台灣世界展望會稍早宣布活動提前結束，並進行相關防疫措施，高雄市民眾可自行先返家，外縣市民眾明早將以專車接受返家，後續視情況再決定是否擇期舉辦。

展望會指出，晚上起發現有幾位參加飢餓勇士大會師的營友出現發燒症狀，經現場醫療團隊第一時間進行診斷並送醫，確診為流感。考量其他營友的健康與安全，決定提前結束第30屆飢餓三十飢餓勇士大會師的活動，並進行若干措施，以盡力降低流感疫情對每位營友的影響因應疫情產生。

展望會說，首先，已盡速購買口罩發給今晚留宿的營友們，並佈達若是小隊中發現有營友發燒，請立刻通知大會，現場醫療團隊的醫師將會為該小隊及鄰近小隊的每位隊員量體溫，做好疫情管控。

第二，展望會已將所有的桶裝水換成瓶裝水，減少交互傳染的機率；第三，若家住高雄、自行報到且滿18歲的營友，可自行決定是否離營返家，若決定離營，即辦理離營手續返家；第四，明天早晨，展望會將陸續以專車送高雄市以外的營友返家。

第五，參與本屆飢餓勇士大會師的營友仍會發給飢餓證書，以茲鼓勵挑戰飢餓體驗的決心；第六，原訂第二天未能進行的活動，展望會會評估並思考是否擇期舉辦，並公告於官網及facebook粉絲專頁。

至於已繳交的600元報名費，展望會表示，因為大會師報名費為用於人道救援經費，報名時已有向報名者詳細說明，所以不會退費，希望報名者能諒解。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法