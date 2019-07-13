「性感小野貓」一直call爸爸 女兒「忐忑」回撥結局閃瞎網友

2019-07-13 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕一位媽媽今日在臉書社團「爆廢公社」發文，表示女兒發現爸爸的手機裡有一個「性感小野貓」多次來電，忐忑不安地跟媽媽表示擔憂。於是媽媽要女兒回撥給那位「性感小野貓」跟「她」說清楚。真相大白後，媽媽在貼文中自白，其實自己的手機裡也有一個「電臀小野馬」，但怕女兒又「忐忑」，於是還在考慮要不要跟女兒坦承。

根據該則臉書貼文，女兒昨日跟安親班一同前去麗寶樂園出遊，但由於女兒的手機沒有網路，所以借用爸爸的手機。而後媽媽估算差不多到了要去接小孩的時間，打了好幾通電話給女兒，但女兒都不接電話。

媽媽表示，到了晚上，女兒才神秘兮兮地跑過來悄悄說，爸爸的手機裡有一個「性感小野貓」下午時一直打來。媽媽聽了之後，反問女兒「妳幹嘛不接？妳現在打回去！」但女兒對此表示遲疑：「真的打喔？我要跟她說什麼？要她不要破壞我們家嗎？」女兒反覆苦思要怎麼跟「性感小野貓」溝通，在自己的小劇場中掙扎許久。

經過一番天人交戰後，女兒終於下決心，打電話過去了。結果響起的居然是媽媽的手機。對此，女兒表示哭笑不得，直呼「很無聊耶！害我一下午都很『忐忑』！」文末媽媽自白，其實手機裡先生的名稱是「電臀小野馬」，但「擔心」女兒又要『忐忑』了，因此還在考慮要不要跟女兒坦承。

大批網友紛紛留言，表示「笑翻」、「太鬧了」；也有不少網友表示羨慕感情好，夫妻間的情趣「太甜蜜了」，還有網友直呼「這裡是『爆廢』，不是『閃瞎公社』好嗎？」；還有不少網友也跟著效仿，為另一半取綽號。

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