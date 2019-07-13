相依為命父親過世獲助喪葬費 國小剛畢業的他稱現在能做只有...

2019-07-13 15:04

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮潘姓學童自幼與父親相依為命，今年5月間父親不幸病逝，透過南投縣福祿壽關懷協會與善心人士協助，才能補足喪葬費缺口5萬元，最近協會接獲人在安置機構的潘童來信，感謝許多叔叔阿姨幫忙，才能辦好父親後事，但現在沒有能力賺錢，只能用功讀書來回報各方關懷，更立志長大要當手心向下回饋社會的人，如此貼心懂事也讓許多志工紅了眼眶。

今年國小畢業的潘姓男童，母親在他襁褓中即離家，從小由父親、祖父、姑姑撫養長大，去年疼愛他的祖父往生，今年5月間，人在新竹竹北工廠工作的潘父也突因心肌梗塞過世，家中頓失經濟支柱，考量家境後事從簡，喪葬費用仍有5萬元的缺口。

南投縣福祿壽關懷協會理事長彭春媚得知後，透過網路號召許多善心人士協助，在短短2個小時內募足5萬元，順利送男童的父親最後一程，目前男童也由安置機構照顧，暑假過後將升上國中。

最近協會則是收到潘童的來信，對於父親撒手人寰一時間無法接受與相信，要感謝協會理事長彭春媚，以及許多的叔叔、阿姨們的協助讓父親入土為安，暫時度過難關，會永遠記住這份恩情。

潘童也說，現在沒有能力賺錢，只能當手心向上的人，但他會用功讀書，以好成績回報各方關懷，未來有足夠能力一定要當手心向下回饋社會的人。

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