吃銀杏不保證不失智 醫師：但可改善腦循環

2019-07-12 18:52

〔記者羅碧／台北報導〕有研究報告指出，「服用銀杏並無法降低罹患阿茲海默症的機率」、「即使每日補充Omega-3脂肪酸，也不能預防心臟病發生」，但醫師和營養師提醒，這樣的結論並不表示銀杏不具保健效果，而是在對症下藥之餘，利用其特性改善引發病症的危險因子。

現代人常服用保健食品顧健康，但也有一些研究提出不同意見，讓民眾不知所措。

台大醫院北護分院院長黃國晉指出，預防延緩失能首重養成良好的健康生活方式後，再藉由保健食品看是否能改善危險因子。

他指出，失智症有好幾類，其中阿茲海默症跟類澱粉樣蛋白斑塊沉積有關，初期以侵犯海馬迴為主，而銀杏的主要作用是促進血液循環，改善血小板功能，以及抑制血液凝集等作用不一樣，但失智症還有血管性失智症，以及其他因素導致的失智症（例如缺乏維他命B12、葉酸等營養素）。

郵政醫院營養師黃淑惠表示，銀杏葉的萃取物（不是白果）可以擴張血管，促進血液循環，抗發炎，抑制血小板的凝集，被期待可以改善腦部血液循環障礙，以及耳鳴、眩暈等問題。

吃魚油能否降低罹患心臟病風險？黃淑惠表示，魚油有保護心血管的作用，其中的Omega-3脂肪酸主要是可以降低三酸甘油酯，增加好的膽固醇（HDL），所以美國心臟協會已推薦EPA和DHA做為冠心病和高三酸甘油酯患者膳食補充劑；但有些研究發現可以有效降低三酸甘油酯，但也可能上升壞的膽固醇（LDL）。

黃國晉指出，現在史達汀類（Statins）降血脂藥物大概只能降三、四成血脂異常病人的心血管疾病危險性而已， 但有六、七成的病人可能還有三酸甘油酯高、好的膽固醇（HDL）低，以及吸菸、吃檳榔、不運動等不良生活習慣等因素，這時醫師會考慮讓病人吃魚油能不能降低三酸甘油酯，以及利用魚油抗發炎的作用，看能否降低發生心血管疾病的危險因子。

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