彰中、彰女、彰商不續招 精誠開放續招

2019-07-12 18:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是高中職新生入學報到日，彰化縣主要高中職校多數報到率超過教育部規定門檻，每班平均人數達32人，由學校自行決定是否續招，其中，私立精誠中學共7人未報到，校方擬提報教育部國教署經核准後，預計將於7月底辦理續招作業，家長可留意精誠中學官網或國教署官網。

精誠中學校長郭伯嘉說，今年新生招生總額470個，包含直升班、優先免試入學及免試入學，其中，223個經由免試入學錄取，當中，有66個新生成績都可以上彰中、彰女，學生陳泰宇未取得直升班資格，經由教育會考和各項積分累計，以積分128分錄取（滿分135分），表現可嘉。

郭伯嘉指出，今天新生報到，最後仍有7人未報到，學校會辦續招，要參加續招的學生要放棄他校報到才具資格。

另外，國立彰化高中免試入學共錄取570人，再加上科學班、音樂班和優免入學共771人，今天都已完成報到。

國立彰化女中新生共560人，最後有5人未報到，校方指出，教育部規定不足32人可以辦理續招，新生報到後每班平均人數36人，決定不續招。

同樣不續招的還有國立彰化高商，錄取598人，報到564人，有34人未報到，這些缺額校方擬以身障生適性安置入學等其他入學管道補足，也不續招。

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