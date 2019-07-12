謎團！小虎鯨擱淺台灣 24年多達204隻

2019-07-12 16:15

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋保育署研究發現，1996年至2019年，已有204隻小虎鯨在台灣西南海岸擱淺，最多一批為2005年在台南將軍漁港的36隻。

為了探究小虎鯨擱淺原因，海保署解剖今年4月闖入高雄海域死亡的小虎鯨，發現牠們共同的病徵為中耳室或鼻竇附近有寄生蟲，可能因此影響聽力或平衡，最後導致擱淺，確切原因還要深入研究。

海保署說，今年4月25日至30日，高雄港區與旗津海域接連發生小虎鯨擱淺事件，專案團隊將多隻活體帶回照顧，發現牠們有游泳不穩定、異常翻滾行為，經過血液檢查，竟有敗血病跡象；儘管專案團隊給予藥物治療、更換池水、嘗試餵食及帶游，仍陸續死亡。

專案團隊解剖小虎鯨，發現多數個體的腸道有大量寄生蟲感染，胃部多處潰瘍，再進行頭部斷層掃瞄，發現中耳室或鼻竇附近有寄生蟲，可能因此影響聽力或平衡，最後導致擱淺。

海保署指出，回顧擱淺紀錄，1996年至2019年，幾乎每1年或2年，台南、高雄、屏東就會發生小虎鯨集體擱淺或迷航事件，且大都集中在2月至5月間。

海保署說，根據統計，這24年來，已有204隻小虎鯨擱淺在台灣西南海岸，2005年在台南將軍漁港多達36隻，2010年高雄興達港則有28隻。

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