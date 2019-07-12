台南愛文芒果赴日免費送 日本阿嬤想到台灣竟然哭了…

2019-07-12 14:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會由議長郭信良率團赴日本推廣台南愛文芒果，在和歌山市及京都市共舉辦3場芒果推廣會，大受日本民眾歡迎，現場大排長龍。其中，一名80多歲的阿嬤來排隊拿芒果，當她拿到芒果時竟然哭了，大家一問，原來她一直想來台灣，卻因健康因素無法成行。

南市議會議長郭信良今天表示，第一場台南芒果推廣會在和歌山市著名的黑潮市場舉行。在這場推廣會有一名80多歲坐輪椅的阿嬤來排隊拿芒果，當老阿嬤拿到來自台南的芒果時居然哭了。一問才知道，這位阿嬤一直想到台灣觀光，卻因健康因素無法如願，所以能在和歌山市拿到台灣的芒果特別感動，她很感謝大家帶來台南好滋味。

除了黑潮市場，南市議會代表團還就地在和歌山市役所舉辦芒果推廣會，連和歌山市的議員都來幫忙發送芒果。

郭信良說，第三場也是最盛大的一場芒果推廣會在京都市河原町廣場舉辦，現場共發送1200顆芒果。除了我國駐大阪辦事處副處長張永賢出席，京都市議會日台親善議員聯盟會長寺田一博（前京都市議長）、京都府議會日台親善議員懇話會會長秋田公司和京都華僑總會長魏禧之也特地前來站台，很多民眾攜老扶幼來排隊，非常踴躍。

他說，更特別的是，長期與台南往來密切的藤枝市議會議長薮崎幸裕、副議長小林和彥也現身，令人驚喜。

郭信良說，從藤枝市到京都市，要搭2小時的新幹線才能到達，藤枝市議長及副議長不遠千里而來，這份情誼是靠長期交流建立起來，讓他很感動。

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