悲哉！鯨豚、海龜在台灣 3個月死了逾百隻

2019-07-12 12:00

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋保育署公布第2季鯨豚及海龜擱淺報告，今年4月到6月，全台通報50隻鯨豚，全部死亡（原本10隻為活體，後來死亡）；海龜71隻，其中53隻死亡，18隻活體（已野放或收容）。換句話說，通報121隻鯨豚及海龜，死亡103隻，比例高達85.12%。

海保署指出，第2季鯨豚通報擱淺種類以小虎鯨13隻最高；擱淺三大區域，分別為高雄市（12隻）、連江縣（6隻）及台東縣（5隻）。與前3年同季比較，通報50隻鯨豚為歷年最多，是積極通報、天候變化、環境影響、人為衝擊哪些因素造成？有待長時間統計分析。

50隻獲通報的鯨豚，25隻因身軀腐爛，死因難以判斷，15隻推測為疾病感染導致死亡，4隻推測嗆水導致死亡，6隻有漁業誤捕跡象。

在海龜部分，第2季通報數量比第1季減少，以綠蠵龜65隻最多；擱淺區域主要在台東縣（14隻）、屏東縣（13隻） 及新北市（12隻）。

擱淺死亡的53隻海龜，多數因屍體腐爛，難以判定死因，另有1隻被廢棄漁網纏繞，1隻有遭受船隻撞擊背甲破裂的痕跡。

在18隻活體救援案件中，有6隻不小心誤闖定置網或遭到誤捕，由漁民主動通報而獲救，1隻為民眾誤釣主動通報。

海保署強調，第2季死亡擱淺的鯨豚消化道，未明顯發現有人造廢棄物；但今年上半年累積48隻擱淺死亡的海龜，其中26隻的消化道，發現重量、大小不等的人造物，比例約為54%；人造物種類包括硬塑膠、軟塑膠、橡皮筋、塑膠線、保麗龍、泡棉、金屬等。

海保署將定期發布救援通報資訊，希望大家共同重視海洋廢棄物議題，降低海洋生物誤食人造廢棄物的機會，不讓牠們因為人類行為而受害。

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