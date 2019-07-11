超擬真！黑豆做成芋頭、玉米 老師傅巧手奪冠

2019-07-11 22:04

〔記者簡惠茹、實習記者魏衣君／台北報導〕有30年烘焙經驗的老師傅林慶儀，奪得今年黑豆烘焙伴手禮冠軍，林慶儀以黑豆為元素，製作外型酷似芋頭和玉米的糕點，就連芋頭剛出土時的細根都用迷迭香模仿的維妙維肖，他說，他始終堅持與有產銷履歷認證的小農合作，希望用台灣在地農產品，做出最好的伴手禮。

行政院農業委員會農糧署為擴大國產農作物的多元應用，每年都會以不同的農產品為主題，舉辦創意料理賽，今年的「黑豆、鳳梨時尚烘焙伴手禮創意賽」，由拉菲樂 La Palette及榮美餅舖分別奪得黑豆組及鳳梨組的冠軍寶座，今天在農糧署舉行頒獎典禮。

農糧署表示，本次競賽活動參賽者須以國產黑豆及鳳梨為主原料，結合在地農特產食材，製作成伴手禮，藉此帶動國內農產品的消費量，前3名得獎產品也將在8月進行一個月的實體店面行銷。

今年53歲的林慶儀，已從事烘焙業30餘年，目前在拉菲樂擔任技術總監，他說「菜市仔」的想來源是團隊成員在討論時，想起了每次親友相聚，常常會聽到家庭成員說要去菜市場買最新鮮的食材來招待親友，因此希望人們互相餽贈糕餅時，能有同樣自然的真情傳遞。

「黑金芋頭」、「包殼玉米」、「黑豆可可」及「紅椒薄鹽燒」，四種為了比賽研發的黑豆相關產品，林慶儀說，團隊構思了將近半年，在產品、包裝上都有許多的小巧思，例如黑金芋頭，設計概念是剛出土的芋頭，因此在外觀上使用迷迭香作為芋頭的根；而味道方面也不馬虎，如在紅椒薄鹽燒的部分，因為黑豆本身味道不足，因此用了紅椒粉去提味。

身為烘焙比賽的常勝軍，林慶儀表示，除了運氣比較好，團隊也做了很多的努力，堅持使用最好的原料、少油少糖，以及與有產銷履歷認證的小農合作，期望能用台灣在地農產品，推出最好的伴手禮。

農委會舉辦「黑豆、鳳梨時尚烘焙伴手禮創意賽」，由拉菲樂 La Palette奪得黑豆組冠軍。（實習記者魏衣君攝）

拉菲樂 La Palette的作品勇奪黑豆組冠軍。（實習記者魏衣君攝）

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