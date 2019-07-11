拆遷戶看這裡！竹市公道三 安置基地快好了

2019-07-11 20:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市竹光路銜接景觀大道的公道三新闢計畫道路，其中拆遷戶的安置基地9月底完工，市府工務處表示，安置基地內的8米道路和公共基礎設施，已把下水道污水幹管一併埋設，讓拆遷戶未來配蓋房子，不需二次施工。另市府也進行公共工程拆遷補償自治條例的修正，將送市議會審議，包括調高營造物價指數及提高非合法建物的補償比例等，9月就會啟動拆遷戶的協議價購作業。

市府工務處長吳堂安說，竹光路銜接景觀大道的公道三新闢道路計畫，歷經多任市長、長達27年的抗爭、溝通、協調，去年通過內政部都委會審查，終於啟動長560公尺、寬30米的公道三新闢道路計畫工程，市府去年也向新竹縣府價購2354坪的安置基地，闢建8米寬、長220米的基地道路，目前安置基地基礎工程已完成排水溝箱涵施做和道路開闢，更把下水道污水幹管也一併埋設，未來拆遷戶配蓋房子，不需再二次施工。

吳堂安說，市府已針對公道三新闢道路計畫工程召開過兩次公聽會，200多名地主、76戶拆遷戶最關心的就是安置基地何時完工，拆遷補償的費用能否讓拆遷戶得以再蓋房子？對此，市府已聽到拆遷戶的心聲，會盡全力符合拆遷戶的期待。

吳堂安說，安置基地工程9月底完工後，市府9月也會啟動拆遷戶的協議價購作業，工務處粗估，公道三新闢道路的工程費約2.74億元，道路徵收及補償費約9.76億元，總計約12.5億元，安置計畫包括「以地換地」，可讓拆遷被徵收戶在安置基地內配蓋房子，或領取徵收補償費。

對拆遷戶最關心的拆遷補償費，吳堂安說，工務處也在進行「辦理公共工程拆遷補償自治條例」的修正提案，主要修正內容會調高營造物價指數，因應營造工程物價指數會隨時有波動，藉此減少拆遷戶的損失等，此外，也會把非合法建物拆遷補償比例，從50%提高到70%，符合拆遷戶的期待，這兩項修正內容已提案，月底會送市議會臨時會審議。

吳堂安說，公道三新闢道路計畫預計9月啟動拆遷戶協議價購作業，如果順利，預計明年6月底完成用地徵收，明年8月底動工，可望在2022年1月完工通車。

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