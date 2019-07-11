高鐵南延官方路線圖曝光 鐵道局：發展全島鐵路必要規劃

2019-07-11 18:59

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵南延屏東新增「高雄案」、「小港潮州案」兩個路線方案後，4個方案官方路網圖今天曝光，除了高雄方案採地下外化，其餘3案均規劃高架。交通部鐵道局副局長楊正君表示，若國家確定未來全島鐵路路網，是要朝西部高鐵、東部快鐵的架構，不論未來要銜接東西部鐵道走廊，或完善希望高鐵走廊涵蓋範圍，高鐵南延是必然要做的規劃項目。

楊正君說，鐵道局去年2月完成「左營案」、「燕巢案」路廊可行性研究並提報交通部後，審查過程中，許多委員都有提到要有不同路廊的思考，因此，全案特別重新就整個高屏地區可能路廊做檢視；現在已依照委員意見，再增加「高雄案」、「小港潮州案」做路廊評選。不過，這兩個方案與左營案、燕巢案狀態不同，現在初步僅就路廊評選、工程可行性進行較完整研究，社會經濟、財務分析則不夠完整；後續若路廊選擇新方案，鐵道局將於6個月至1年內補期可行性研究，若路廊選擇左營案或燕巢案，則會往下階綜合規劃、環境影響評估去做。

目前高鐵南延4方案，左營案路線由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號後，往東經高雄市鳥松區、大樹區，跨越高屏溪至屏東縣屏東市，於屏東市區東側台糖六塊厝農場設高鐵屏東車站，長約17.6公里、行車時間15分鐘、興建經費約619億。

燕巢案則因科技部提「高雄新市鎮開發為科學園區可行性評估案」，建議交通部於研商高鐵南延可行性時，評估將高鐵燕巢機廠改設為北高雄站，就近服務橋頭科學園區，後續燕巢至屏東里程約13公里、行車時間8分鐘、興建經費約756億元；但原高鐵正線出岔涉及原廠號誌系統變更技術，主線也要改建，工程不確定性高，也恐影響目前高鐵營運。

高雄案則是從左營站出站後，先進入高雄火車站市區，增停高鐵高雄站後，再往東延伸至屏東市，可紓解左營疏運壓力，也兼顧高雄市區及屏東需求，但因涉高雄車站西側路段拆遷問題，且左營至屏東里程較長，約29公里、行車時間24分鐘（含增停高雄站2分鐘），經費預估將破千億。

小港潮州案從左營先經小港機場，增設高鐵小港機場站後，再往東延伸至潮州，但此案涉市中心大量拆遷，亦須考量機場航高限制，路廊地下有捷運紅線、石化管線及大口徑排水幹管等，工程經費恐破1500億元，且路線未經主要都會區，效益有限；該案里程36公里、行車時間25分鐘。

楊正君表示，交通部對於全國高、快速鐵路網，認為對台灣發展是有一定功能與定位，像是高鐵西部走廊這350公里的距離，當初經過10年評估、後續興建到現在營運12年，已經能看到西部走廊形成一日生活圈，對整個民眾交通行為、經濟活動產生巨大影響，為台灣經濟再發展奠定好基礎。現在就需要開始思考下一階段，包含是否要做全島高、快速鐵路網均衡建設，要做的話，東部快鐵如何去做，南北兩側如何銜接東部等，這些思維讓高鐵南延已從原本單純開往屏東，變成思考整個大高雄、屏東發展。

另外，若東部確定要發展快鐵，涉及的路線強度、號誌系統、電車線等，鐵道局會逐一做必要改善項目評估及規劃，再去訂定執行期程及計畫。

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