「超級南」是蝦米？原來是台灣設計展要到屏東了

2019-07-11 14:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近來在屏東市區街頭巷尾都出現醒目的「超級南」3個大字，「這是蝦米？」民眾看不懂，引發好奇與討論；屏東縣政府文化處今天（11日）解釋了一番，原來這是今年10月在屏東登場的「台灣設計展」主題啦！

屏縣文化處表示，國境之南的屏東，因為台灣燈會讓國際驚豔，2019台灣設計展在屏東以「超級南－超級南方，非常台灣」為主題，從特色產業、文化教育、觀光與社福不同面向，用設計翻轉地域思維，讓全台灣再次看見屏東的能量。

文化處長吳明榮說，位於台灣最南端的屏東，擁獨有的人文景觀與族群文化，不過，屏東也超級「難」，因為資源稀少，讓屏東必須更努力，化不可能為可能；屏東在台灣的邊緣，一如台灣在世界的邊緣，但從另一個方面思考，邊緣也可以是成為另一個「中心」。

因此將今年設計展主題定位為｢超級南」，從鵝鑾鼻燈塔向北瞭望，讓這座最南方的城市成為台灣鏈結世界的另一個中心點，重新認識並體驗屏東經驗，扭轉「台灣尾」的地緣弱勢。

2019台灣設計展從10月5日至20日在屏東登場，跨界邀集台灣各領域頂尖設計師策展，展場規劃為主展區台糖縣民公園、衛星展區屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區；以及設計熱點屏東美術館、竹田西勢樂智園區。

吳明榮也透過，今年設計展的主視覺仍邀請來自東港的方序中操刀設計，之前他為台灣燈會所設計的主視覺讓人印象深刻，此次設計展主視覺將在7月底出爐，請大家拭目以待。

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