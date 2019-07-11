宜蘭家扶獎學金差200餘萬經費缺口 盼外界伸援助「八爪章魚」

2019-07-11 15:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭家扶中心為協助200名就讀國中小、高中及大專院校的家扶兒就學，每年都會向各界募款，於每學期開學前頒發獎助學金，不過，今年暑假募款並不順利，資金缺口仍有200餘萬元；宜蘭家扶中心今找來幾名課業成績優秀的「八爪章魚」分享自身故事，盼各界能伸出援手踴躍捐款。

「家扶兒」大多來自單親、低收等弱勢家庭，有些甚至是因資格不符，領不到任何補助的邊緣戶，來自這樣家庭的學生，求學階段困苦，生活被形容為如「八爪章魚」般，除須照顧好課業，更要身兼多份打工，維持自己的生活與家計。

宜蘭家扶中心每年每學期開學前，都會透過募款，向扶助的「家扶兒」頒發獎助學金，只要學生在校平均成績達70分以上，並做滿志工服務時數，就能獲得獎助學金；不過，今年宜蘭家扶中心預計要發給200名家扶兒獎助學金，需要約305萬元的經費，但至今僅募得約40多萬元，仍有200多萬元的經費缺口。

為了協助成績優秀的家扶兒，宜蘭家扶中心今邀請22歲的李元安及19歲的李孟儒等5名家扶兒，分享自身經歷；李元安來自單親家庭，從小與母親相依為命，國中開始接觸家扶中心，有一名認養人開始不斷的給予她協助。

李元安說，一直接受認養人無私的付出，讓她很感動，也是她考上東華大學諮商與臨床心理學系碩士班的動力之一，希望未來能夠成為諮商心理師，像她的認養人一樣幫助更多人。

李孟儒現在則就讀台北商業大學企管系，由於父親臥病在床，平日她除了上學、打工，還要通勤回家照顧父親；談到艱苦的生活，李孟儒說，生活雖然辛苦，但習慣就好了，只要願意去堅持、嘗試，總會克服許多困難。

宜蘭家扶中心指出，9月份開學前，希望各界能夠盡量伸出援手，讓家扶獎助學金的經費到位，幫助認真、辛苦的家扶兒，繼續安心的求學。

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