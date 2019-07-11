「水漫彩逸」高雄機場登場 高雄地標及生命力躍然紙上

2019-07-11 14:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「水漫彩逸──高雄水彩名家4人展」在 高雄國際機場出境大廳登場，水彩名家陳文龍、溫瑞和、沈建育及丁水泉聯袂運用水性顏料與獨門技法，讓愛河、高雄港、哈瑪星、蚵仔寮、龍虎塔躍然紙上，讓旅客驚艷不已。

該展由昇恆昌基金會主辦、正修科大藝文處策展，暑假出國穿過出境大廳中央藝廊，就可以來場藝術饗宴，他們透過心眼與畫筆，善用東西方筆味的水彩繪畫，記錄不同時空下的南台灣與高雄。這次展出26件作品，即日起展至9月23日。

陳文龍以繪畫精準標示出高雄城市地標與城市性格，作品「高雄high up 」中機巧又精簡化的船舶、高樓及天空，在濃淡層次分明灰階與高彩的對比中，漾漾盪盪的高雄充滿熱力與熱情。

溫瑞和畫風寫實中帶有寫意，作品「高港麗日」整體空間遠近分明，草書般線條像是搖晃水面的船槳，讓上下起伏的波濤生動而逼真，筆下的高雄有著湛藍天空與澄碧的海水，展現萬物欣榮的畫面。

沈建育以船舶隱含城市與人生故事，不同船型扮演不同角色，海港高雄容載形形色色的船隻身影，作品「離情」表述港口經濟命脈的運轉，透過作品記錄近10年親眼目睹高雄港的蛻變。

丁水泉展出作品以漁市、修船塢及炭窯場為主，描述漁船入港下漁貨情景的「豐收」，先以色彩暈渲創造整體氛圍，再以快筆勾寫場景動態形體，運用濃淡筆刷帶出畫面空間，漁船、漁網、漁市、運送的堆高車及港口漁貨卸貨工人，畫作具有臨場感。

陳文龍的「高雄high up 」，展露高雄的熱力與熱情。（記者洪臣宏翻攝）

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