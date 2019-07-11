滿足部落需求 266繞公車加開裡冷及哈崙台部落

2019-07-11 12:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市部落公車再出擊！266繞公車繞進松鶴部落後，交通局再協調客運業者，12日起將新增繞駛裡冷、哈崙台兩部落。交通局長葉昭甫表示，未來部落居民不用再步行超過2公里至台8線搭公車，在部落裡就可就近上車，並歡迎遊客搭乘266繞公車造訪和平區3部落，感受美好風光。

交通局長葉昭甫表示，和平區的裡冷及哈崙台部落居民，如欲外出，除自行騎車、開車外，僅能依賴行駛於台8線的公車，因距離部落最近的公車站牌約有2公里，當地居民常提著大包小包的東西，步行逾20分鐘往返公車站，對部落的老弱婦孺是一段遙遠的距離。

交通局為照顧部落居民行的需求，並鼓勵搭乘大眾運輸工具，積極協調豐原客運，克服部落道路狹窄等問題，將原266繞公車增加繞駛裡冷部落及哈崙台部落，沿途新增「裡冷活動中心」、「梅卡 瓦歷斯」及「哈崙台部落」3站，擴大公車服務範圍，滿足部落居民至東勢市區購物、就醫等需求。

交通部今天在裡冷落舉辦「266繞公車行駛裡冷及哈崙台部落通車」宣傳記者會，部落居民表示，以後搭公車不用再走那麼多路，很方便。

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