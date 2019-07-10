大啖圓軸蟹po文炫耀 專家：你吃了濕地「清道夫」

2019-07-10 22:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區海洋濕地公園最近新增相手蟹族群，且正值凶狠圓軸蟹產卵時節，蟹類橫行，卻有人在臉書po捕捉凶狠圓軸蟹進補炫耀文，林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華表示，凶狠圓軸蟹專吃魚類腐屍，有清道夫之稱，還會螫人，呼籲不要為了口腹之慾以身涉險。

林園區海洋濕地公園生態豐富，以倒立水母聞名，蟹類以往只有凶狠圓軸蟹及沙蟹2種，不過最近來一整個族群相手蟹，且進駐沼澤區，溼地公園新增家族成員。

蘇文華說，相手蟹身長約3、4公分，以泥地的藻類為食物，以往濕地公園以碎石地居多，經沉澱累積產生泥地，因而首見相手蟹築巢。沙蟹則為林園海岸線常見蟹類，又以汕尾漁港最多。

每年農曆5、6月是凶狠圓軸蟹繁殖期，雌蟹大多有滿滿蟹黃，牠們在初一、十五黑夜時分，摸黑回到大海產卵，有些會因迷途或來不及返回巢穴，最近白天可以在陸地上見到其蹤跡，卻誤成人類盤中飧。

蘇文華說，在臉書上看到有人po文，秀出大啖凶狠圓軸蟹大餐，他也立刻回文告知，凶狠圓軸蟹是台灣體型最大陸蟹，但以腐敗魚屍為主食，有「清道夫」稱號，實在不適合食用，且大螯還會螫人，捕捉有受傷風險。

他表示，導覽解說時也曾有人詢問凶狠圓軸蟹「可以吃嗎？」他都會向遊客解說勸阻。蘇文華說，林園海邊有好吃的蟹類及野生龍蝦，有專業漁夫捕捉，如果無法辨識生物種類，不要任意食用，同時也呼籲愛護濕地公園內生物，給他們一處安全棲地。

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