長榮董、總今起分批見所有空服員 消弭勞資歧見

2019-07-10 21:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空罷工雖已落幕，不過近日吵得沸沸揚揚的霸凌事件，長榮航空表示，因桃園市空服員職業工會少數幹部及支持者偏激言行，相關行為已經造成旅客對於飛安產生諸多疑慮，長榮航空正視此嚴肅問題，將加強相關預防措施。另外，長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明從今天開始，以分梯與所有空服員進行面對面溝通方式，希望消弭公司與空服員的歧見，增進勞資間的信任，更藉此提醒空服員避免霸凌事件發生，讓全體員工的工作情緒早日恢復平靜。

有關外傳罷工空服員為報復中途回公司執勤的空服員，可能會在機艙門動手腳，長榮航空強調絕無可能，並說會加強對空服員宣導，以杜絕此種謠言。目前長榮航空現行客艙標準作業程序，機艙開關門會經過三次確認，起飛時機艙門由地勤關閉後，分別是由事務長及負責該艙門的空服員在起飛前做雙重檢查，以確認機艙門的安全狀態，另外事務長可隨時藉由「客艙艙門狀態顯示器」來確認艙門處於正確狀況，降落時亦為同樣標準，請旅客放心。

機上食安方面，長榮航空表示，無論空勤組員或是旅客的餐點，都經過嚴密的食安檢查，上機餐點均留有樣品備查，每個艙等都有專屬空服員負責點餐及熱餐，飛行員的餐點則由商務艙的空服員負責，權責區分清楚，若有異常立即可以追溯源頭，以確保機上的每一位組員及旅客的餐飲安全。

每一趟航程，飛行員與空服員都是同一個團隊，彼此之間也會互相信任與尊重，飛行員於機上用餐，空服員會視飛行員的個人習慣或考量，決定是否替飛行員移除餐點蓋子及錫箔等，避免餐點異常發生的可能性。

而近日傳出長榮航空一名朱姓機長煽動空服員提供「Special Meal」給不支持罷工的人，及郭姓空服員於罷工後在臉書及Line群組中，提及在機長食物中「加料」情事，已對公司長年形塑維護的飛航安全與服務品質形象遭到質疑與破壞，因此公司在經過調查程序後，若查證屬實，會立即做出相關懲處。

長榮航空強調，公司飛安紀錄一向受到國際肯定，對於危及飛安的相關懲處，不會因為是否為工會幹部而有不同的標準，希望社會大眾能夠理解。

長榮航空原就有提供員工1年6次免費的心理諮商服務，鼓勵員工能夠多使用此福利，以紓解罷工事件所帶來的壓力，並避免急性壓力症候群的發生，同時公司也會持續注意全體員工的心理狀態，若有需要關心的員工，會進行心理輔導，如果有空勤組員經評估不適合擔任飛航勤務，也會暫時改為地面勤務，以維護飛航安全以及機上的服務品質。

另外，林寶水今日也針對全體同仁發出一封信，呼籲同仁放下彼此的歧見，互相尊重諒解，才能迎接下一個曙光的來臨，讓長榮航空能夠永續經營再創高峰。

以下是林寶水給員工信件全文：

各位同仁：

桃園市空服員職業工會對本公司發動的罷工行動，終於在昨天劃下句點，在這裡我要和所有同仁說，大家辛苦了！這二十天來的紛擾對長榮航空來說，猶如一場風暴，留下了滿目瘡痍，但是風暴過後才是挑戰的開始，我們重建家園的腳步一刻也不能停，大家應該要放下彼此的歧見，互相尊重諒解，才能迎接下一個曙光的來臨。

這次的罷工，讓我們大家都上了一堂寶貴的課，但這其中尚有許多未完成的課題，需要大家用智慧和包容來解決，諸如：旅客的信任、商譽的損失、裂痕的彌平、獲利的衰退…等等，在在都考驗著大家的毅力與耐力，但是我相信長榮人的DNA，是不會畏懼任何挑戰的。

航空業對飛安的要求遠高於一切，每個環節都至關重要，因此嚴謹的管理有其必要，但絕對兼顧法理情，同仁有任何更好的建議，公司亦會考慮採納。同時，公司一向視員工為最重要的資產，相信資深的員工都知道，公司成立30年來，即使虧損多年， 每年皆有發給同仁年終獎金，薪資福利在國內企業中也是名列前茅。正因兼顧了嚴謹的飛安管理，以及秉持著與員工共享的精神， 長榮航空在全體員工齊心努力、將士用命之下，做出了讓大家感到光榮的成績，更屢次獲得國際上高度的肯定，這樣努力的員工與企業，在這次勞資爭議的過程中卻屢次被外部工會抹黑，實讓人感到不捨。

這次當我看到自始至終堅守崗位的空、地勤同仁展現守護公司的決心，真的非常感動，在此要和你們致上最深的謝意，沒有你們，公司無法撐過這場風暴；也要感謝曾參與罷工但中途返回崗位的空服組員，希望未來繼續和大家一起努力；而全程參加罷工的組員，在沈澱之後，希望我們能一起重新爭取旅客的信任，讓公司更加茁壯。

罷工才剛結束，重建之路正要開始，就聽到令人憂心的霸凌事件不斷傳出，對此本人要向全體同仁宣示反霸凌的決心，若日後受到職務較高的員工或同儕用各種方式讓你感到害怕及不安，請勇於向公司尋求協助，公司會保護每位同仁在職場上免於恐懼，建立更友善的勞動環境。

此時此刻，公司和所有同仁都需要療傷止痛，期待復原之後，所有同仁能與公司共同努力，再次贏回各界的信賴，讓長榮航空能夠永續經營，再創高峰。

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