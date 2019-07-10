南澳國小籃球隊赴匈牙利參賽摘冠 見國旗飄揚熱淚盈眶

2019-07-10 19:38

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣偏鄉小校南澳國小籃球隊，赴東歐參加匈牙利卡波斯瓦國際籃球分齡錦標賽，摘下12歲男生組冠軍、12歲女生組亞軍，球員帶著國旗在場邊觀賽，賽後與國旗合照，小將們看到青天白日滿地紅旗幟在國際賽場飄揚，感動得熱淚盈眶。

南澳國小學生數78人，90％以上是泰雅族小朋友，校方大力推展籃球運動，成為國小籃球比賽勁旅，每年獲全國籃協推薦出國比賽，去年到芬蘭奪下海豚盃國際分齡籃球賽11歲及14歲男童組雙料冠軍，今年赴匈牙利參賽，每次出國比賽，便利用機會秀出中華民國國旗。

本屆匈牙利卡波斯瓦國際籃球分齡錦標賽，12歲女生組有10隊參賽，南澳國小代表隊，在台灣時間9日晚上9點半晉級冠軍戰，以58比76敗給匈牙利地主隊；10日0時30分的12歲男生組冠軍戰，南澳代表隊將士用命，終場以72比44大勝黎巴嫩，在16支隊伍中脫穎而出勇奪金盃。

比賽結束後，隊員拿出國旗拍照，宣示來自中華民國台灣，小球員情緒激昂眼眶泛紅，南澳國小籃球隊教練鄭轅緒說，此行代表國家參加國際賽，取得不錯成績，更難得是展現自由意志，在外國觀眾及球員面前秀出國旗，讓各國認識台灣。

南澳國小比賽佳績傳回台灣，南澳鄉親引以為榮，球隊粉絲說，去年稱霸北歐，今年在東歐制霸，接下來呢？來自宜蘭泰雅部落的傳奇將持續傳唱；球隊完成比賽後，這幾天接續參訪行程，預定15日凱旋歸國。

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