吳念真「算我一咖」 看見．齊柏林基金會執行萬冠麗足感心

2019-07-10 15:12

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕「看見．齊柏林基金會」看見家鄉─小導演初階培訓營今天開營，基金會執行長萬冠麗聽到計畫發起人蘇文鈺教授聊起募款的辛苦時，也分享在籌設基金會時，感受到「人走茶涼」的淒涼，但當時吳念真導演卻主動表達「董事算我一咖」，並出錢出力，她說，那份溫暖至今仍在。

由成大資訊工程系教授蘇文鈺的中民國自造者學習協會發起，為偏鄉學生辦的「看見家鄉─小導演初階培訓營」，今年第3年在南投草屯鎮僑光國小舉辦，今日起展開為期3天的活動，有南投、屏東、台中、花蓮、澎湖等縣市8所偏鄉國中、小學生參加，今天由導演陳中宇教小朋友以空拍概念，繪製「我的家鄉地圖」。

被「看見家鄉」計畫感動的「看見．齊柏林基金會」執行長萬冠麗，希望能在「看見家鄉」的扎根工作，和培育小小齊柏林的夢想中出一份力，她說，蘇教授等人做的計畫也是基金會的宗旨，未來會把該計畫作成專案，向企業募款，讓計畫推向更多學校，長時間扎根等待開花。

萬冠麗在與中華民國自造者學習協會理事長蘇文鈺等人閒聊時，聽到蘇聊到募款的困難與辛酸時，她也分享籌設「看見．齊柏林」基金會過程中不為人知的故事。

萬冠麗說，當她向企業募款籌組基金會時，一開始遭遇到不少挫折，有人還建議不要設基金會，因為時間一久了可能很多人都不記得齊柏林，無法長時間靠募款支撐基金會，當時即感受到「人走茶涼」的淒涼。

當她在邀請企業人士擔任基金會董事時，曾為「看見台灣」紀錄片配音的吳念真，主動表示「算我一咖」，並請她跟會計領一筆款項，展現出任董事的決心，而吳念真的「算我一咖」讓她感動至今。

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