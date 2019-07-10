看得到嗎？「苔癬蛙」偽裝第一高手

2019-07-10 13:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「這根本就是苔蘚！」台北市立動物園「苔癬蛙」身上布滿苔癬般的青色、綠色或咖啡色突起物，完全與生活環境融為一體，看起來跟石頭上的苔癬一模一樣，動物園兩棲爬蟲動物館團隊努力下，首次成功繁殖苔癬蛙寶寶，蛙寶寶身上也有突起物，令人驚訝。

園方指出，苔蘚蛙主要多分布在越南境內，棲息在熱帶或亞熱帶潮濕的森林、溪流或岩石區域，這些地方常有苔蘚的生成，在長期演化過程中，苔蘚蛙就逐步將外形融入類似的環境中。

苔蘚蛙是樹蛙科的一員，趾間有吸盤，方便附著於石頭或是樹枝上。母蛙會把卵產在溪流的岸邊或岩石旁，約2星期卵就會孵化成蝌蚪，剛孵化的蝌蚪跟一般青蛙的蝌蚪差不多大，但過一陣子，就像吹氣球一樣，變成大塊頭蝌蚪。蝌蚪的後期長出後腳及前腳，身上開始長出顆粒狀，等尾巴縮起，就正式成為偽裝高手「苔蘚蛙」。

園方表示，苔蘚蛙雖然看起來像苔蘚一樣毛毛的，其實觸感比較像「山苦瓜」的顆粒。牠們會因為棲息環境的不同，而有一些顏色深淺的變化，例如棲息在樹幹時，可能咖啡色的元素會多一些。面對擅長偽裝的蛙類，保育員也要睜大眼來找。

園方表示，苔蘚蛙在台北動物園首次繁殖成功的經驗，給了團隊很大的鼓舞，看到牠們成長過程的變化，也讓團隊好奇心滿滿，苔蘚蛙未來有機會在熱帶雨林室內館和兩棲爬蟲動物館與大家見面。

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