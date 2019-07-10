這邊陳情 那邊疑同步排廢水 憤怒鄉民要求撤照

2019-07-10 13:04

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣國姓鄉北港村台21線北原路旁1家有機肥料工廠，經常散發惡臭，嚴重影響居民生活品質及當地觀光產業發展，且廠房位於北港溪上游及靠近學校，地方鄉親更憂心污染水源及影響學生上課，鄉長丘埔生等人10日率上百民眾到縣府遞交陳情書，要求停業撤照，縣議員陳宜君及葉仁創也到場關心。環保局長方信雄表示，將要求該工廠1個內改善，屆時採樣化驗若未改善，將予以撤照。

而就在北港村民到縣府陳情時，北港村長劉醇良表示，有村民發現該工廠疑在上午9時許將橘紅色廢水偷偷排入水溝中，由於廢水可能流入北港溪，北港溪又是自來水源，北港村已在93年公告為水質水量保護區，環保局應嚴格禁止這樣的污染性工廠進駐。

國姓鄉長丘埔生及北港村長劉醇良表示，台21線北原路旁這家有機肥料工廠，縣府核照不到半年，因肥料須發酵腐熟，不定時散發惡臭，甚至連載運肥料的空車經過，遠遠就可聞到臭味，嚴重影響當地空氣品質與環境，附近北梅國中學生上課也受影響，尤其北港村是國姓鄉發展觀光旅遊的核心區域，有許多民宿及餐廳，許多遊客聞到臭味紛紛打退堂鼓，衝擊觀光產業展發展。

縣府環保局指出，針對該肥料工廠已接獲民眾11次檢舉，每次均派員稽查，其中3次依廢棄物清理法開罰7萬2000元，將要求業者減少含氮量高的材料堆置，降低臭味，1個月後採樣後若仍無法改善，將予以撤照。

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